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Таням - предъявить паспорта. В воскресенье некоторые смогут сходить во дворец Румянцевых и Паскевичей бесплатно

20.01.2021 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 24 января, в канун празднования Дня Татьяны, все обладательницы этого имени смогут бесплатно посетить экспозиции Дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщает сайт дворцово-паркового ансамбля. На входе в качестве доказательства нужно будет предъявить паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ.

Организаторы подготовили для посетителей концертную программу народного молодежного хора «Возрождение» под руководством Галины Еременко.

А Татьян, у которых 25 января еще и день рождения, ждет специальный подарок.

 
 
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