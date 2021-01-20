Таням - предъявить паспорта. В воскресенье некоторые смогут сходить во дворец Румянцевых и Паскевичей бесплатно

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 24 января, в канун празднования Дня Татьяны, все обладательницы этого имени смогут бесплатно посетить экспозиции Дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщает сайт дворцово-паркового ансамбля. На входе в качестве доказательства нужно будет предъявить паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ.

Организаторы подготовили для посетителей концертную программу народного молодежного хора «Возрождение» под руководством Галины Еременко.

А Татьян, у которых 25 января еще и день рождения, ждет специальный подарок.