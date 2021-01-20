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Таням - предъявить паспорта. В воскресенье некоторые смогут сходить во дворец Румянцевых и Паскевичей бесплатно
20.01.2021 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 24 января, в канун празднования Дня Татьяны, все обладательницы этого имени смогут бесплатно посетить экспозиции Дворца Румянцевых и Паскевичей,
Организаторы подготовили для посетителей концертную программу народного молодежного хора «Возрождение» под руководством Галины Еременко.
А Татьян, у которых 25 января еще и день рождения, ждет специальный подарок.
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Таням - предъявить паспорта. В воскресенье некоторые смогут сходить во дворец Румянцевых и Паскевичей бесплатно
А Татьян, у которых 25 января еще и день рождения, ждет специальный подарок.
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