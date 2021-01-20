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«Не чувствовал, что вокруг наркоманы». В Бресте первых 10 человек судят по большому делу о хороводе на перекрестке
20.01.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 января в Бресте начали рассмотрение уголовного дела о
Что происходит?
«Хороводное дело» — самое масштабное расследование, связанное с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходит
Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.
По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек.
Один из обвиняемых рассказал TUT.BY, что после изучения материалов дела так и не понял, почему транспортники выставили именно такие суммы.
Кроме того на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.
Кого судят?
Первые 10 обвиняемых по «хороводному делу» предстали перед судом 20 января. Среди них — 25-летняя учительница иностранного языка
Возраст обвиняемых — от 20 до 38 лет. Среди них — два айтишника, два грузчика, учительница, директор частной фирмы, начальник смены в торговой компании, банковский работник, временно безработный и студентка третьего курса филфака БГУ.
«Было праздничное, карнавальное настроение»
На первое заседание в зал набилось около 50 человек. Секретарь попросила тех, кому не хватило мест на скамейках, подождать в коридоре. Часть людей вышла, другие потеснились и все-таки остались.
Фабула обвинения на всех одна: «На участке пересечения проезжих частей проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, действуя в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушал общественный порядок и умышленно препятствовал движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций».
Четверо обвиняемых признали свою вину полностью. Еще столько же — не признали совсем. Двое — частично.
Первым в суде выступил 34-летний брестчанин Николай Федоренко, который работает в торговой компании. Он полностью признал свою вину:
— Следователи провели блестящую работу, — то ли с иронией, то ли без сказал обвиняемый под смешки из зала.
Мужчина сообщил, что в тот день отдыхал с товарищем в одном из кафе на перекрестке улиц Карбышева и Мицкевича. Мимо них проходила колонна демонстрантов. Ему стало интересно происходящее — и он решил с ними пройтись. Когда люди вышли на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, он остановился перед автобусом, но хоровод не водил. Николай вспоминает, в тот момент царила веселая атмосфера, «люди радовались и смеялись».
— Играла веселая музыка. Водители проезжающих машин показывали большой палец, мол, «молодцы», водители автобусов сидели и хлопали в ладоши. Не чувствовалось, что вокруг меня наркоманы и алкоголики. Видел, как из троллейбуса вышла женщина, сказала с улыбкой: «Молодцы», — рассказал обвиняемый и подчеркнул, что негатива в свой адрес от прохожих или водителей он не слышал.
На перекрестке Николай постоял около 20 минут.
38-летний грузчик одного из крупных брестских предприятий Валерий Литвин также говорит, что к колонне присоединился из интереса. По его впечатлениям, со стороны шествие напоминало «какой-то городской праздник» и у демонстрантов «были не только бело-красно-белые, но и государственные флаги».
— А в то время какой-то праздник был? — уточнил гособвинитель.
— А в том-то и дело, что в последнее время праздников-то и нет, — ответил Валерий.
По словам брестчанина, он шел по тротуару, на дорогу не выходил. На перекрестке колонна остановилась. Люди стояли, общались, а потом заиграла музыка и начались хороводы.
— Было реально праздничное, прям, карнавальное настроение, которого и в День города, к сожалению, не было.
— Что вы делали?
— Начался хоровод, я присоединился. По крайней мере, к одной его части.
Валерий отмечает, что в тот момент он не понимал, что движение транспорта на участке затруднено. Никто людей об этом не предупреждал. О том, что хоровод мешал движению, Валерий узнал от следователя на допросе. В суде он признал свою вину частично, подчеркнув, что блокировать перекресток не хотел.
— Что двигало вами? — уточнил защитник.
— Желание поднять себе настроение. У нас сейчас очень много триггеров: болезни и так далее. Здесь хоть что-то хорошее происходит. Была очень позитивная обстановка.
— Праздничная?
— Я бы сказал — очень праздничная.
— На что это было похоже?
— Если сравнивать с Днем города, то он не дотягивает и близко. Похоже было на карнавал. Все радовались, не было никакого негатива. Наоборот — поддержка, настроение, улыбки.
Допросив двух человек, судья объявил перерыв. После паузы суд продолжил заслушивать обвиняемых. Свидетелей на первое заседание не вызывали.
TUT.BY следит за ходом процесса.
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«Не чувствовал, что вокруг наркоманы». В Бресте первых 10 человек судят по большому делу о хороводе на перекрестке
«Если сравнивать с Днем города, то он не дотягивает и близко. Похоже было на карнавал. Все радовались, не было никакого негатива».
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