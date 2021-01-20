«Не чувствовал, что вокруг наркоманы». В Бресте первых 10 человек судят по большому делу о хороводе на перекрестке

Источник материала: Tut.by

20 января в Бресте начали рассмотрение уголовного дела о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.





Что происходит?

«Хороводное дело» — самое масштабное расследование, связанное с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходит более 50 человек . Их обвиняют или подозревают в активном участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек.

Один из обвиняемых рассказал TUT.BY, что после изучения материалов дела так и не понял, почему транспортники выставили именно такие суммы.

Кроме того на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.



Фото: Следственный комитет

Кого судят?

Первые 10 обвиняемых по «хороводному делу» предстали перед судом 20 января. Среди них — 25-летняя учительница иностранного языка Марина Глазова , которая два месяца провела в СИЗО. В ноябре ей изменили меру пресечения на домашний арест. Остальные девять человек все время были под подпиской о невыезде.

Возраст обвиняемых — от 20 до 38 лет. Среди них — два айтишника, два грузчика, учительница, директор частной фирмы, начальник смены в торговой компании, банковский работник, временно безработный и студентка третьего курса филфака БГУ.



В суде собралось около 50 человек

«Было праздничное, карнавальное настроение»

На первое заседание в зал набилось около 50 человек. Секретарь попросила тех, кому не хватило мест на скамейках, подождать в коридоре. Часть людей вышла, другие потеснились и все-таки остались.

Фабула обвинения на всех одна: «На участке пересечения проезжих частей проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, действуя в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушал общественный порядок и умышленно препятствовал движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций».

Четверо обвиняемых признали свою вину полностью. Еще столько же — не признали совсем. Двое — частично.

Первым в суде выступил 34-летний брестчанин Николай Федоренко, который работает в торговой компании. Он полностью признал свою вину:

— Следователи провели блестящую работу, — то ли с иронией, то ли без сказал обвиняемый под смешки из зала.

Мужчина сообщил, что в тот день отдыхал с товарищем в одном из кафе на перекрестке улиц Карбышева и Мицкевича. Мимо них проходила колонна демонстрантов. Ему стало интересно происходящее — и он решил с ними пройтись. Когда люди вышли на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, он остановился перед автобусом, но хоровод не водил. Николай вспоминает, в тот момент царила веселая атмосфера, «люди радовались и смеялись».

— Играла веселая музыка. Водители проезжающих машин показывали большой палец, мол, «молодцы», водители автобусов сидели и хлопали в ладоши. Не чувствовалось, что вокруг меня наркоманы и алкоголики. Видел, как из троллейбуса вышла женщина, сказала с улыбкой: «Молодцы», — рассказал обвиняемый и подчеркнул, что негатива в свой адрес от прохожих или водителей он не слышал.



Фото использовано в качестве иллюстрации

На перекрестке Николай постоял около 20 минут.

38-летний грузчик одного из крупных брестских предприятий Валерий Литвин также говорит, что к колонне присоединился из интереса. По его впечатлениям, со стороны шествие напоминало «какой-то городской праздник» и у демонстрантов «были не только бело-красно-белые, но и государственные флаги».

— А в то время какой-то праздник был? — уточнил гособвинитель.

— А в том-то и дело, что в последнее время праздников-то и нет, — ответил Валерий.

По словам брестчанина, он шел по тротуару, на дорогу не выходил. На перекрестке колонна остановилась. Люди стояли, общались, а потом заиграла музыка и начались хороводы.

— Было реально праздничное, прям, карнавальное настроение, которого и в День города, к сожалению, не было.

— Что вы делали?

— Начался хоровод, я присоединился. По крайней мере, к одной его части.





Валерий отмечает, что в тот момент он не понимал, что движение транспорта на участке затруднено. Никто людей об этом не предупреждал. О том, что хоровод мешал движению, Валерий узнал от следователя на допросе. В суде он признал свою вину частично, подчеркнув, что блокировать перекресток не хотел.

— Что двигало вами? — уточнил защитник.

— Желание поднять себе настроение. У нас сейчас очень много триггеров: болезни и так далее. Здесь хоть что-то хорошее происходит. Была очень позитивная обстановка.

— Праздничная?

— Я бы сказал — очень праздничная.

— На что это было похоже?

— Если сравнивать с Днем города, то он не дотягивает и близко. Похоже было на карнавал. Все радовались, не было никакого негатива. Наоборот — поддержка, настроение, улыбки.

Допросив двух человек, судья объявил перерыв. После паузы суд продолжил заслушивать обвиняемых. Свидетелей на первое заседание не вызывали.

TUT.BY следит за ходом процесса.