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Два года «домашней химии». Вынесли приговор минчанину, который угрожал паре с ребенком пистолетом
20.01.2021 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанину, который в конце октября угрожал семейной паре с ребенком пистолетом, вынесли приговор. Об этом
Инцидент произошел 25 октября в Минске в районе улицы Кунцевщина. Пьяный мужчина угрожал пистолетом (как оказалось впоследствии, пневматическим) семейной паре, при этом у женщины на руках был маленький ребенок. Минчанин направлял оружие в их сторону, грозился их убить или покалечить, а угрозы сдабривал матом. Виновника задержали, содеянное им рассматривалось в рамках части 1 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
Суд назначил мужчине в качестве наказания два года «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Как оказалось впоследствии, пистолет в руках мужчины был пневматическим, а сам он был пьян.
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