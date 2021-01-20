Два года «домашней химии». Вынесли приговор минчанину, который угрожал паре с ребенком пистолетом

Источник материала: Tut.by

Минчанину, который в конце октября угрожал семейной паре с ребенком пистолетом, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.



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Инцидент произошел 25 октября в Минске в районе улицы Кунцевщина. Пьяный мужчина угрожал пистолетом (как оказалось впоследствии, пневматическим) семейной паре, при этом у женщины на руках был маленький ребенок. Минчанин направлял оружие в их сторону, грозился их убить или покалечить, а угрозы сдабривал матом. Виновника задержали, содеянное им рассматривалось в рамках части 1 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Суд назначил мужчине в качестве наказания два года «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось , что инцидент начался с конфликта между минчанином и его знакомой. На защиту женщины встал прохожий, который в этот момент был с семьей — тогда пьяный мужчина и достал пистолет. Позже он скрылся, однако вскоре был задержан вызванным на место нарядом милиции. При этом мужчина выбросил пистолет в кусты, однако при себе у него нашли нож — тот пояснил, что коллекционирует такие вещи. Мужчина ранее был судим за угон, кражу и грабеж, а медицинское освидетельствование показало, что в его крови было около 2 промилле алкоголя.