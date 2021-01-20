В Витебске за вмятину на бусике и сорванную с омоновца маску судят бывшую медсестру десантной бригады

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 20 января начал рассматривать уголовное дело 22-летней Юлии Кашеверовой — бывшей медсестры 103-й отдельной мобильной бригады. Девушку обвиняют в том, что на уличном марше протеста в октябре прошлого года она повредила микроавтобус милиции.



Марш протеста против итогов выборов президента на улице Терешковой в Витебске 4 октября. В куртке бирюзового цвета в середине колонны — Юлия Кашеверова. Фото: БелаПАН

Юлию Кашеверову обвиняют в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК). С 20 октября 2020 года она под стражей, в суд ее доставил конвой.

Инцидент, по которому обвиняют Юлию, произошел 4 октября прошлого года на уличном шествии в Витебске. На тот момент девушка работала медсестрой в витебской 103-й отдельной мобильной бригаде. Но после задержания на марше протеста, через пять дней — 9 октября, она уволилась из воинской части.

Уголовный процесс ведет судья Сергей Будревич.

По данным следствия, днем в воскресенье, 4 октября, Юлия Кашеверова шла в пешей колонне по городу — вместе с другими участниками «несанкционированного мероприятия», которые выступали против итогов президентских выборов.

Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция. Одного из мужчин задерживали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.

Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».

Милиции региона причинен ущерб на сумму 841 рубль, сообщил гособвинитель. Ранее, кстати, силовики сообщали о 405 рублях ущерба, часть его обвиняемая уже возместила.

Кроме того, по данным следствия, Кашеверова сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича.

Алексей Альхимович на суде рассказал свою версию событий 4 октября:

— Мы ехали на машине рядом с толпой протестующих. От руководства нам поступило указание задержать человека, который вел эту толпу, был, видимо, ее организатором. Мы стали его задерживать, но он препятствовал этому, пытался убежать. Когда его догнали, лег возле служебного автомобиля, пытался под него подлезть. Мы его подняли и посадили в машину. Из-за этого толпа была агрессивно настроена, кричала. Наверное, люди хотели помочь этому мужчине, чтобы мы его не задержали.

В какой-то момент Альхимович почувствовал, что с него сняли кепку и маску. Но кто это сделал, милиционер не видел, так как стоял к демонстрантам спиной.

Когда микроавтобус уже отъезжал, Альхимович и его коллеги услышали звуки ударов по служебному транспорту.

— Мы решили отъехать от толпы, так как она действительно вела себя очень агрессивно, вышли и увидели, что у микроавтобуса немножко деформирована правая задняя дверь. Потом я узнал — уже после просмотра служебного видео, — что по машине наносила удары ногой девушка в бирюзовой куртке. Она же сорвала у меня маску и кепку, а также пыталась проникнуть в служебный автомобиль. Эту девушку задержали и привезли в милицию. Я составил рапорт о произошедшем.

Против протестующих применили газ из баллончика.

— Это сделали, чтобы сдержать толпу, которая была настроена агрессивно, — объяснил действия силовиков Альхимович. — Люди на это никак не отреагировали.

Еще один свидетель со стороны УВД, милиционер-водитель, рассказал суду, что прикрывал своих коллег, пока они задерживали мужчину, который, по мнению силовиков, был «организатором шествия»:

— Я стоял лицом к толпе. Люди кричали, вели себя агрессивно. Появляется адреналин, когда перед тобой стоит 50 или 70 человек.

Юлия Кашеверова выступит в суде после опроса свидетелей. Возможно, это будет уже 21 января.

TUT.BY следит за процессом.