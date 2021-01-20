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"Не нужно пугать людей уголовкой": КСДС предлагает гуманизировать УК

20.01.2021 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. Исключить некоторые составы правонарушений из Уголовного кодекса, по некоторым статьям - снизить сроки наказаний, было предложено сегодня на Круглом столе демократических сил (КСДС).

Сегодня в заседании КСДС принимают участие пять экспертов. Все они прошли через громкие судебные процессы и отбыли наказание в исправительных колониях, получив от 3 до 12 лет. В общей сложности они "отсидели" почти 30 лет.

© Sputnik
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Сегодня на заседании, в частности, было предложено исключить из Уголовного кодекса Беларуси статью о лжепредпринимательстве.

"Считаю, что нужно убрать уголовное наказание за лжепредпринимательство. (...) не нужно пугать людей уголовкой", - завил руководитель правозащитной комиссии КСДС Владислав Коцаренко.

В свою очередь эксперт Владимир Кондратенков заявил, что нужно снижать сроки и по 328 статье Уголовного кодекса.

"Считаю, что нужно убирать верхний предел по первой части этой статьи - 25 лет", - сказал он.

"Такой срок сравним с пожизненным заключением", - прокомментировал предложением Юрий Воскресенский.

Мораторий на смертную казнь

На заседании КСДС также был поднят вопрос о введения моратория на смертную казнь.

"Полагаю, что нужно предложить вынести этот вопрос на на конституционный референдум. Если сейчас расклад в обществе - 50 на 50 (за и против и против смертной казни), нужно вводить уже мораторий на смертную казнь", - сказал Воскресенский.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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