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Оскар, Хуссейн, Алексия. Самые частые и редкие имена для детей в Витебской области в 2020-м

20.01.2021 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главное управление юстиции облисполкома рассказало о самых популярных именах для новорожденных в 2020 году в Витебске и регионе.


Фото: Дарья Новикова

В Витебске мальчиков чаще всего называли Артем, Максим, Матвей, Александр, Михаил, Роман, а девочек — София, Алиса, Мария, Милана.

В Витебской области самыми популярными мужскими именами были Артем, Александр, Максим, Михаил, а женскими — София, Дарья, Алиса, Анастасия, Мария.

Были случаи, когда детям давали два имени: Камран Бахрам, Теодор Грейсон, Эрика Элена, а также Александр-Самир, Алла-Мария, Милана-Мелек, София-Мелисса.

Редкими именами у мальчиков, например, стали: Амур, Глен, Дамир, Добрыня, Елисей, Захар, Игнат, Корней, Лука, Мухаммадзиё, Нейтан, Оскар, Платон, Радосвет, Соломон, Теодор, Филипп, Хуссейн, Эрнест, Янислав.

Среди родившихся в 2020 году девочек редкими именами, в частности, стали: Алексия, Богдана, Виталина, Доминика, Есения, Златослава, Илария, Камилла, Лолита, Мишель, Николь, Оливия, Павла, Рената, Снежана, Теона, Фатима, Шуламит, Эрика, Ясна.

Всего в 2020 году в Витебской области родилось более 8,5 тысячи детей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Всего в 2020 году в Витебской области родилось более 8,5 тысячи детей.
 
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