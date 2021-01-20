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Прогноз погоды на 21 января
20.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия будет в основном определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
21 января (четверг) ожидается резкое изменение погодных условий: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2, +4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.
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Погодные условия будет в основном определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. 21...
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