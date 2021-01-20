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Трамвайный затор образовался из-за поломки столба линии электропередачи

20.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Очередь из трамваев сегодня образовалась у станции метро "Партизанская" в Минске! На стопе они оказались из-за опоры столба электропередачи. Она наклонилась, по этой причине провисли высоковольтные проволоки. Электрическому общественному транспорту - трамваям и троллейбусам - на этом участке пришлось остановить движение. В этот момент специалисты ликвидируют поломку.

В подобных ситуациях инспекторы ГАИ активно сотрудничают с коммунальными службами, фиксируют неисправность всех систем улично-дорожной сети, чтобы избежать аварийных ситуаций на проезжей части.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередь из трамваев сегодня образовалась у станции метро "Партизанская" в Минске! На стопе они оказались из-за опоры столба электропередачи. Она наклонилась, по...
 
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