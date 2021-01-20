"Понятная политика плюс" сегодня вечером на "Беларусь 1"

Источник материала: БT

Проект программы на пятилетие - документ объемный, сложный, затрагивает все сферы жизни и отрасли экономики. А потому представляет собой большое поле для дискуссий и работы правительства, местной власти и депутатов. Сегодня все новации разобрали детально в студии Белтелерадиокомпании. Работа проделана колоссальная, изучен в том числе мировой опыт. Главное, оставаться приверженными своему курсу социально ориентированного государства, сходятся во мнении эксперты.

Что в стратегии принципиально нового, какие социальные гарантии остаются, где риски и узкие места, какие перемены просчитаны, выверены и положены на бумагу. Смотрите ток-шоу "Понятная политика плюс" сегодня сразу после "Панорамы".