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"Понятная политика плюс" сегодня вечером на "Беларусь 1"

20.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект программы на пятилетие - документ объемный, сложный, затрагивает все сферы жизни и отрасли экономики. А потому представляет собой большое поле для дискуссий и работы правительства, местной власти и депутатов. Сегодня все новации разобрали детально в студии Белтелерадиокомпании. Работа проделана колоссальная, изучен в том числе мировой опыт. Главное, оставаться приверженными своему курсу социально ориентированного государства,   сходятся во мнении эксперты.

Что в стратегии принципиально нового, какие социальные гарантии остаются, где риски и узкие места, какие перемены просчитаны, выверены и положены на бумагу. Смотрите ток-шоу "Понятная политика плюс" сегодня сразу после "Панорамы".

 
 
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Проект программы на пятилетие - документ объемный, сложный, затрагивает все сферы жизни и отрасли экономики. А потому представляет собой большое поле для дискуссий...
 
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