Суд прекратил дело еще в отношении трех женщин, задержанных в Витебске в лесу на фитнесе

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 20 января рассмотрел административные дела в отношении Раисы Кухто, Людмилы Каминской и Людмилы Володкевич, задержанных 13 января с еще тремя подругами в пригородном лесу во время ходьбы со скандинавскими палками и обвиненных по статье 23.34 КоАП. Судья Владимир Цариков не увидел и в их действиях несанкционированного пикетирования и прекратил дело, сообщает «Віцебская вясна».



Слева направо: Людмила Володкевич, Людмила Каминская, Раиса Кухто. Фото: «Віцебская вясна»

По милицейскому протоколу, Раиса Кухто, Людмила Володкевич и Людмила Каминская провели в лесу несанкционированное пикетирование: размахивали БЧБ-флагами, фотографировались и тем самым выражали свои общественно-политические убеждения.

Все участницы процесса не согласились с протоколом, назвав обвинения в свой адрес «надуманными и абсурдными».

Помимо факта задержания в лесу, женщин возмутило и то, что после допроса в Первомайском РОВД их отпустили, но через три минуты снова задержали на улице и отправили в ИВС. Причины повторного задержания им никто не объяснил.

Суд допросил заместителя начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Первомайского РОВД Вадима Склименка. Он, счел суд и присутствовавшие на процессе, не привел никаких фактов, подтверждающих причастность участниц прогулки по лесу к несанкционированному пикетированию.

Судья Владимир Цариков выделил три обстоятельства дела. Во-первых, обратил внимание на систему фиксации голосовых сообщений, которая не работала в райотделе милиции, что не позволило выявить людей, которые дважды звонили туда анонимно и сообщали о пикете. Во-вторых, на видеоматериалах, предоставленных суду, женщины не размахивают флагами. И в-третьих, по протоколу, в личных вещах Кухто, Каминской и Володкевич никакой символики не было.

Суд также принял во внимание, что все женщины с момента задержания и в судебном заседании целью своего визита в Шпилевский лес называли занятия фитнесом.

Владимир Цариков прекратил дела в отношении трех женщин. Правда, официального извинения Людмиле Володкевич, Людмиле Каминской и Раисе Кухто он не принес.

Напомним, утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.

Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».

Татьяну Северинец хотели судить вечером 13 января, но рабочий день уже закончился, и ее отпустили домой. Пенсионерку Тамару Ильину из РОВД на скорой отвезли в больницу (она находится там до сих пор). Остальных женщин доставили в ИВС — до судов 14 января. В итоге процессы перенесли: у Северинец, Косновой — на 19 января, у Кухто, Каминской и Володкевич — на 20 января.

19 января судья суда Первомайского района Витебска Вероника Борисова принесла официальные извинения в связи с прекращением аналогичного дела за недоказанностью вины в отношении Татьяны Северинец и Елены Косновой.