«Вас будут разбирать и убивать»: в Гродно мужчина позвонил на 102 и стал угрожать милиции. Его нашли

Источник материала: Tut.by

Днем 17 января в Гродно на линию 102 позвонил пьяный мужчина и начал оскорблять сотрудников милиции. Бессвязная речь и нецензурная брань от абонента свидетельствовали о его опьянении, сообщает МВД.



Фото: МВД

Девушка-оператор неоднократно прерывала телефонный разговор, однако звонки продолжались. В какой-то момент мужчина начал угрожать сотруднице и ее коллегам расправой. При этом в надежде остаться анонимным он называл различные места своего пребывания.

Личность звонившего установили. Им оказался 38-летний житель Лунинца, приехавший в областной центр на заработки. Его задержали на следующий день.

За угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел возбудили дело. Мужчина в ИВС.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, истязание и уклонение от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В его истории также многочисленные административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие спиртного и нахождение в общественном месте в пьяном виде.