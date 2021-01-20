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«Вас будут разбирать и убивать»: в Гродно мужчина позвонил на 102 и стал угрожать милиции. Его нашли
20.01.2021 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 17 января в Гродно на линию 102 позвонил пьяный мужчина и начал оскорблять сотрудников милиции. Бессвязная речь и нецензурная брань от абонента свидетельствовали о его опьянении,
Девушка-оператор неоднократно прерывала телефонный разговор, однако звонки продолжались. В какой-то момент мужчина начал угрожать сотруднице и ее коллегам расправой. При этом в надежде остаться анонимным он называл различные места своего пребывания.
Личность звонившего установили. Им оказался 38-летний житель Лунинца, приехавший в областной центр на заработки. Его задержали на следующий день.
За угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел возбудили дело. Мужчина в ИВС.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, истязание и уклонение от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В его истории также многочисленные административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие спиртного и нахождение в общественном месте в пьяном виде.
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«Вас будут разбирать и убивать»: в Гродно мужчина позвонил на 102 и стал угрожать милиции. Его нашли
В какой-то момент мужчина начал угрожать сотруднице и ее коллегам расправой.
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