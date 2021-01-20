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В Лиде на суде над местным активистом задержали несколько человек
20.01.2021 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде в здании суда были задержаны люди, которые пришли на процесс в отношении администратора местного телеграм-канала. Об этом
Издание отмечает, что информацию сообщили читатели: всего было задержано около 20 человек, которые пришли на судебный процесс над администратором телеграм-канала «Лида — доска позора» Иваном Касперовичем.
Как сообщается, в том же зале суда за два дня до этого было зачитано решение в отношении активиста Витольда Ашурка — его
Представитель МВД по Гродненской области Евгений Дудко подтвердил «Нашай Ніве» сам факт задержания. По его словам, люди доставлены в РУВД для проверки в рамках Административного кодекса, однако назвать их количество и за что именно они были задержаны он не смог.
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Как сообщил «Нашай Ніве» представитель МВД по Гродненской области, задержанных доставили в местный РУВД для проведения проверки.
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