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В хозяйстве «Островецкое» погибла большая часть поголовья индюков
20.01.2021 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В фермерском хозяйстве «Островецкое», которое специализируется на производстве индюшатины, погибла значительная часть поголовья. Об этом
Предварительная причина — отравление солью. По словам местных чиновников, результаты лабораторного исследования образцов погибшей птицы показали превышение содержания соли. Для более детального исследования материал отправлен в столицу.
По словам директора Островецкой райветстанции Натальи Назаровой, в хозяйстве «Островецкое» приобретали только сертифицированные компоненты, а комбикорм готовили на предприятии. На каком этапе произошел сбой или партия привезенных компонентов комбикорма уже содержала повышенную норму соли, придется установить.
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Предварительная причина уже известна.
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