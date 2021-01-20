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В хозяйстве «Островецкое» погибла большая часть поголовья индюков

20.01.2021 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В фермерском хозяйстве «Островецкое», которое специализируется на производстве индюшатины, погибла значительная часть поголовья. Об этом сообщает «Островецкая правда».


Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

Предварительная причина — отравление солью. По словам местных чиновников, результаты лабораторного исследования образцов погибшей птицы показали превышение содержания соли. Для более детального исследования материал отправлен в столицу.

По словам директора Островецкой райветстанции Натальи Назаровой, в хозяйстве «Островецкое» приобретали только сертифицированные компоненты, а комбикорм готовили на предприятии. На каком этапе произошел сбой или партия привезенных компонентов комбикорма уже содержала повышенную норму соли, придется установить.

 
 
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