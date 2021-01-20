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Представительницы Белорусского союза женщин обсудили гармоничное развитие семьи и общества

20.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одно из важнейших направлений социально-экономического развития страны, крепкую семью, сегодня обсуждали те, от кого напрямую зависит и духовный климат семьи - женщины. Представительницы профильного союза встретились для диалога в белом зале храма-памятника в честь Всех Святых. Место выбрано неслучайно. Именно этот храм считают воплощением духовного единения не только нашего, но и многих братских народов. Специально для участниц и участников дискурса ансамбль народного эстрадного танца "Палеская зорачка" представил тематический спектакль. Встреча прошла накануне Всебелорусского народного собрания. Белорусский союз женщин, как и многие другие общественные объединения и организации нашей страны, делегировал туда тех, кому есть что сказать на тему гармоничного развития семьи и общества в целом.

 
 
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Одно из важнейших направлений социально-экономического развития страны, крепкую семью, сегодня обсуждали те, от кого напрямую зависит и духовный климат семьи -...
 
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