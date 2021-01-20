Экопроект по сбору и переработке новогодних елок реализуют в столице

Источник материала: БT

Ни иголки на мусор! В столице реализуют экопроект по сбору и переработке новогодних елок. Именно сейчас хвойные деревья оказываются на контейнерных площадках. Просто утилизировать такой природный ресурс нерационально! Из древесины, например, можно получить топливную щепу. За процессом переработки наблюдала Елена Витко.

Праздники прошли, а елки остались! Искусственные, конечно, еще долго могут радовать глаз. А вот с живыми деревьями возник вопрос: "Что делать?". Выбросить - просто, но не экологично! Поэтому в столице предлагают настоящую "елочную перезагрузку". Организовано более 700 мест для сбора хвойных деревьев.

Александр Лагутенок, начальник отдела компании по обращению с отходами: "Мы вывозим их отдельным транспортом, отдельно их собираем, отдельно вывозим на наши участки по переработке. Мы также хотим показать, что нет мусора - есть неиспользованные вторичные материальные ресурсы. И конкретно - новогодние ели, которые можно и нужно перерабатывать. А не захоранивать или сжигать. Этого делать нельзя: при захоронении и сжигании новогодние ели выделяют опасные вещества, а конкретно - метан".

Экологи подсчитали: во время разложения только одно новогоднее дерево выделяет столько углекислого газа, сколько производство 160 бумажных стаканчиков. Плюсы переработки очевидны.

Чтобы елки без проблем отправились на переработку - с них надо снять мишуру и украшения. Иначе в окружающую среду попадет микропластик. Оставлять же деревья надо за один-два дня до вывоза рядом с контейнерными площадками либо в месте для габаритных отходов.

Такие автомобили сейчас можно встретить во дворах Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов.

"Зеленый груз" они доставляют на участок по переработке. И если учесть, что только в столице ежегодно выбрасывают около 30-40 тысяч елок, после их переработки можно получить почти 200 тонн полезной продукции.

Именно здесь вместо елок появляются горы экосырья. Часть превращается в щепу - ее используют в котельных. А вот небольшие деревья через 4 месяца становятся компостом для обогащения почвы.

Геннадий Лавренчик, начальник участка компании по обращению с отходами "При компостировании температура в буртах достигает порядка 70-80 градусов. Откомпостированные бурты просеваются - и мы получаем готовый продукт: компост органический, который прекрасно используется в сельском хозяйстве, частных подворьях для выращивания продукции. Компост - это золото для нашей почвы. Это гумус, в котором содержатся все полезные вещества".

Только в этом году собрали более 11 тонн сырья. А это более 2 тысяч деревьев. При этом "елочный круговорот" увлекает все больше минчан. Следующий сбор - 24 января.