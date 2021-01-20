В Минске в этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения

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Здравоохранение, образование, а также физкультура и спорт. В Минске в этом году появится много социально значимых новостроек. Например, 2 детских сада в Масюковщине, а также жилом комплексе "Минск-Мир". Уже в сентябре новоселье ждет детей из микрорайона Сухарево, 9, двери откроет и новая школа № 23. А еще 5 школ на стадии проектирования. В каждом районе Минска появятся и современные межшкольные стадионы для занятий футболом и легкой атлетикой. Спортивную базу мегаполиса усилят и теннисные корты по улице Жудро. Один из акцентов в нынешней инвестиционной программе Минска и на новые поликлиники, а также корпуса больниц.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: "Уже в текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения. Это детская поликлиника № 9 в Партизанском районе, детская поликлиника в микрорайоне Сухарево. Ведут в эксплуатацию корпус онкологического диспансера с окончательной установкой оборудования, также это центр хирургии по улице Семашко, а также после реконструкции корпуса детской инфекционной больницы".

Еще одно направление, которое развивает столица, - возведение арендного жилья. Одну из новостроек в районе улиц Одоевского и Киреенко сдадут уже этой весной. На очереди в ближайшее время еще 3 дома.