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Могилевчанина судят за то, что планировал участвовать в массовых беспорядках. Процесс закрытый
20.01.2021 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве идет суд над Алексеем Мельниковым, которого обвиняют в том, что он якобы планировал с оружием участвовать в массовых беспорядках после президентских выборов,
Дело Мельникова рассматривает суд Октябрьского района Могилева. Правозащитники не видели, чтобы на процессе был защитник Мельникова, однако в суде утверждают, что его защищает некий минский адвокат. Правозащитники сообщают также, что информации о процессе в суде нет — обычно расписание судов вывешивают на входе на отдельном стенде.
Известно, что Мельникову инкриминируют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: ст. 13 (Приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки), ч. 3 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).
Неизвестно, признал ли Мельников свою вину. Причина, почему судебный процесс над ним сделали закрытым, также не ясна.
Детали обвинения известны из сообщения Генпрокуратуры
Дома у задержанного обнаружили «изготовленное им и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие». Утверждается также, что мужчина изготовил «не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».
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Известно, что Мельникову инкриминируют сразу четыре статьи Уголовного кодекса: ст. 13 (Приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки), ч. 3 ст. 295...
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