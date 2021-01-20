Что происходит с TUT.BY? Отвечаем на назревшие вопросы

Источник материала: Tut.by

Во вторник произошло несколько событий, после которых читатели стали интересоваться, все ли у нас в порядке, и вообще — что происходит. Отвечаем.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что случилось?

Мы уже писали о том, что TUT.BY лишили статуса СМИ . Уже окончательно. Теперь, если мы снова захотим получить статус СМИ для TUT.BY, нам нужно опять обращаться в Мининформ.

Многие обратили внимание на вчерашнее заявление министра информации Игоря Луцкого по поводу TUT.BY (сделанное в кулуарах пресс-презентации Основных положений проекта Программы социально-экономического развития на 2021−2025 годы, куда, конечно, TUT.BY не пригласили).

— На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки в части нарушения ст. 38 закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам, — цитируют Луцкого Naviny.by. — Хочу отметить то, что, анализируя открытые источники посещаемости ресурса tut.by, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала — это не какое-то требование, это просто такое видение — необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно смене команды.

И мы, конечно, не могли и не должны были обойти вниманием это выступление.

Так что сейчас происходит с TUT.BY?

Мы продолжаем работать как интернет-ресурс.

Статья 30−1 Закона о СМИ гласит, что интернет-ресурс имеет право «собирать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством Республики Беларусь». Без статуса СМИ работать сложнее, но на примере наших коллег из других негосударственных изданий мы видим, что он не может служить защитой: на акциях протеста задерживают как журналистов незарегистрированных интернет-ресурсов, так и зарегистрированных сетевых изданий. Если чиновник не хочет общаться с журналистом, он не станет с ним общаться, несмотря на наличие статуса СМИ.

Напомним, что без статуса СМИ мы работали с 2000-го до начала 2019 года. И, например, участвовали в пресс-конференциях президента, ходили на заседания парламента и Совмина, брали интервью у представителей Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Генпрокуратуры.

На наш взгляд, статус — это не только наличие регистрации Мининформа, но, в первую очередь, доверие аудитории и репутация как источника информации. По данным различных метрик (Gemius, Яндекс.Метрика, SimilarWeb), TUT.BY на протяжении многих лет занимает первую строчку среди белорусских интернет-ресурсов. Ниже мы подробнее расскажем, что происходит с нашей посещаемостью.

Что касается «ряда материалов», которые находятся на рассмотрении Мининформа «для дачи правовой оценки», то надо отметить, что жалобы на TUT.BY приходят в Мининформ регулярно. Нам не раз приходилось давать пояснения по вопросам, интересующим министерство. Поэтому ничего нового не произошло. Мы, как и прежде, готовы давать пояснения по всем претензиям.

Мы понимаем, что репрессии в отношении негосударственных медиа будут продолжаться. В 2020 году журналистов в Беларуси задерживали 477 раз! Десятки ресурсов заблокированы, корреспонденты иностранных СМИ лишены аккредитаций. Наша Катя Борисевич третий месяц находится за решеткой, как и Катя Андреева и Даша Чульцова из «Белсата». Задержаны сотрудники Пресс-клуба, медиаменеджер Андрей Александров. Независимые печатные издания на грани выживания, печататься в Беларуси они не могут.

Давление на СМИ — часть кампании репрессий властей в отношении граждан Беларуси. Но мы будем продолжать делать свою работу — рассказывать о том, что происходит в стране и мире.

Так что там с вашей посещаемостью?

Теперь поговорим про цифры.

Для отслеживания оперативных показателей посещаемости мы используем Яндекс.Метрику. Это вторая по популярности система веб-аналитики в СНГ, её вполне можно назвать отраслевым стандартом. Именно данные Яндекс.Метрики можно увидеть на нашей странице статистики , доступной не только министрам, но и всем желающим.



Уникальные посетители новостных проектов TUT.BY из Беларуси по месяцам 2020 года. Источник данных: Яндекс.Метрика

Просмотры страниц новостных проектов TUT.BY из Беларуси по месяцам 2020 года. Источник данных: Яндекс.Метрика

Просмотры страниц новостных проектов TUT.BY по месяцам 2020 года. Источник данных: Яндекс.Метрика

Уникальные посетители новостных проектов TUT.BY по месяцам 2020 года. Источник данных: Яндекс.Метрика

Охват белорусской аудитории TUT.BY по месяцам 2020 года. Источник данных: Gemius Audience Overnight

Количество просмотров страниц новостных проектов TUT.BY в 2020 на 50% выше, чем в 2019.

Среднемесячная аудитория новостных проектов TUT.BY в 2020 году выросла на 25% относительно 2019 года.

Каждый месяц 2020 года был лучше среднего месяца 2019 года — как по числу просмотров, так и по количеству уникальных посетителей.

Эти утверждения справедливы как для аудитории только из Беларуси, так и для аудитории со всего мира.

Также мы отслеживаем показатель «Охват аудитории», который для белорусского рынка рассчитывает компания Gemius. Охват — это доля белорусов, посетивших TUT.BY хотя бы раз за месяц, от количества белорусов, хотя бы раз вышедших в интернет за этот месяц.

Охват TUT.BY в 2020 году каждый месяц был выше медианного охвата в 2019-м.

Уместнее говорить не о резком снижении, а о плавном возвращении ближе к нормальным показателям с перевыполнением плановых показателей роста. Стабильный охват при падении числа просмотров скорее говорит о менее интенсивной повестке, чем о каких-то ошибках при формировании редакционной политики или о недостатках команды.

Хочется еще раз обратить внимание на то, что статистику TUT.BY не надо днем с огнем искать по «открытым источникам» — мы регулярно обновляем ее на специально отведённой для этого странице . Мы делаем это для того, чтобы постоянно быть прозрачными перед нашими читателями и рекламодателями, в отличие от государственных ресурсов.

Отметим, что TUT.BY — это не только сайт, но и два YouTube-канала, на первый подписано более миллиона человек, на второй — почти 200 тысяч. И, конечно, соцсети и мессенджеры: телеграм (439 тыс. подписчиков), вайбер (131 тыс.), инстаграм (803 тыс. подписчиков), ВК (289 тыс.), фейсбук (250 тыс.) и одноклассники (66 тыс).

Что мы еще хотим сказать?

Как всегда, хотим сказать спасибо нашим любимым читателям и зрителям за помощь и поддержку. Мы рады видеть вас на любой нашей площадке. Пишите, сообщайте о том, что происходит рядом с вами, делитесь своими фото и видео: nn@tutby.com или @tutby_editor (телеграм).