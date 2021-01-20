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Почти в 30 раз больше снега вывезли с улиц Минска по сравнению с прошлым годом

20.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти в 30 раз больше снега вывезли в этом году со столичных улиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 118 тысяч кубов против прошлогодних четырех! Соответственно, больше пошло и песчано-соляной смеси на обработку дорог - 28 тысяч тонн. И почти столько же соли. Это вчетверо больше, чем в прошлом году. Такие цифры озвучили в Горремавтодоре. Обильные снегопады в этом году заставляют дорожные службы работать в усиленном режиме. Ежедневно на очистку и обработку улиц выезжают почти полтысячи единиц спецтехники, а во время снегопада - 760. Среди ноу-хау - новая установка по производству специального рассола для борьбы со скользким покрытием. Она не позволяет соли распыляться, в результате чего реагенты не попадают на зеленые зоны.

 
 
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Почти в 30 раз больше снега вывезли в этом году со столичных улиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 118 тысяч кубов против прошлогодних четырех!...
 
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