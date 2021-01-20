Вторую жизнь старым джинсам дали учащиеся Клецкого центра детского творчества

Источник материала: БT

Коллекция картин из старых джинсов. Учащиеся объединения по интересам Клецкого центра детского творчества дали вторую жизнь этому элементу одежды. Джинсы перестегали и раскрасили сами, сюжеты разные: от классических пейзажей до героев современных мультфильмов. Кроме росписи, дети украшают свои арт-объекты бумагой, картоном и бисером. Всего в коллекции 20 джинсовых костюмов.

Творческие работы учащихся центра занимают призовые места на районных и республиканских конкурсах. Новую коллекцию "Поры года" из восьми хендмейд-костюмов школьники готовятся продемонстрировать на очередном творческом соревновании.