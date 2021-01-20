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Спасатели призывают быть осторожными на льду
20.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Частые смены минуса на плюс повлияли и на прочность льда. Он получился многослойным. И несмотря на то что толщина покрытия в данный момент безопасная, (это более 7 сантиметров) спасатели призывают осторожно выходить на лед. Рыбакам рекомендуют оставаться недалеко от берега, иметь при себе веревку и спасательный жилет. Если же вы стали свидетелем, что кто-то провалился, надо сразу позвонить в службу спасения. Перед тем как помочь пострадавшему, надо осмотреться, найти веревку или плоский предмет, чтобы передать пострадавшему.
Любителям прогулок по замерзшей воде рекомендуют присмотреться не только к толщине, но и к цвету льда. Прозрачная поверхность с зеленым или синим оттенком - самая надежная. Белого же цвета вдвое тоньше. А вот матово-белый или желтый лед надо избегать.
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Частые смены минуса на плюс повлияли и на прочность льда. Он получился многослойным. И несмотря на то что толщина покрытия в данный момент безопасная, (это более 7...
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