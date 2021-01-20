Морозы отступают. Возможно падение снега и сосулек с крыш

Источник материала: БT

С завтрашнего дня прогнозируется резкое потепление. Даже объявлен оранжевый уровень опасности. Днем максимальная температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 4 тепла. В ночные и утренние часы возможен гололед. В связи с оттепелью спасатели напоминают: надо обращать внимание на крыши домов - возможно падение снега и сосулек. Пешеходам советуют выбирать комфортную рельефную обувь без каблуков, обходить замерзшие лужи, спуски и лестницы. Водителям же необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.