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Морозы отступают. Возможно падение снега и сосулек с крыш
20.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С завтрашнего дня прогнозируется резкое потепление. Даже объявлен оранжевый уровень опасности. Днем максимальная температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 4 тепла. В ночные и утренние часы возможен гололед. В связи с оттепелью спасатели напоминают: надо обращать внимание на крыши домов - возможно падение снега и сосулек. Пешеходам советуют выбирать комфортную рельефную обувь без каблуков, обходить замерзшие лужи, спуски и лестницы. Водителям же необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
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С завтрашнего дня прогнозируется резкое потепление. Даже объявлен оранжевый уровень опасности. Днем максимальная температура воздуха составит от 2 градусов...
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