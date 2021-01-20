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Михаил и София - самые частые имена новорожденных в 2020 году

20.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные жители в прошлом году чаще называли новорожденных мальчиков Михаилами, а девочек Софиями. За последние два десятилетия мода на имена в столице изменилась, но по большей части это касается мужских имен. Среди мужских имен преобладают Максим, Артем и Никита. Жители Минска также отдали предпочтение и оригинальным именам для малышей. Среди необычных для девочек - Габриэлла, Тиффани, Беатриче. А мальчиков называли Рафаэлями, Джонатанами и Дарианами. Всего в прошлом году в столице выдали первые документы для свыше 18 тысяч новорожденных.

 
Теги: Минск
 
 
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Именно так в прошлом году молодые родители чаще всего называли новорожденных. За последние 20 лет мода на имена изменилась, в первую очередь это касается мужских. В...
 
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