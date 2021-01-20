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В Минске презентовали новую систему измерения телеаудитории
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОна позволит нам, телевизионщикам, ближе познакомиться со своими зрителями. Узнать о предпочтениях. А, возможно, и поменять сетку вещания. А еще привлечь рекламодателя – рейтинги для них весомый аргумент! Так работают во всем мире. Подробнее - Анастасия Бенедисюк.
Небольшое электронное устройство с большим количеством кнопокНаверняка, нажимая на какую-то из них, мы уже и не смотрим: тактильная память дает о себе знать! Шутка ли, пульт даже называют продолжением руки - это у самых преданных зрителей. И да, любимые каналы читаются по потертостям. А дальше все гораздо сложнее - кто из членов семьи нажимает, в какое время, какую программу… Серьезная социология, не терпящая потертостей в изучении. От этого зависят большие деньги. Чем больше просмотров и выше рейтинг, тем дороже реклама. Инженер Игорь Канаш знакомит с абсолютно новой, первой национальной системой телеизмерения. Все начинается вот с этого прибора - медиаметра.
Свои кнопки есть и для гостей. Уезжающие в отпуск - отобьются в системе. Данные считываются ежедневноВсе они поступают на сервер, а дальше - дело за аналитиками. Продукт компании "МедиаИзмеритель". Это абсолютно коммерческая история. Государство поддержало лишь на этапе запуска. Технологии, оборудование, программное обеспечение, обучение персонала - помогли британские инвесторы. В Беларуси систему уже вовсю обкатывают. Планируется, что первые рейтинги получим к началу апреля. Данные будут в открытом доступе. А вот те, кто участвуют в исследованиях и нажимают на пульт, - terra incognita. Обещают настоящий социально-демографический срез.
Всего же в исследованиях примут участие 650 домохозяйств. Абсолютно из всех областейУчаствуют 72 населенных пункта. Подобным образом телевизионные рейтинги считают в 18 странах мира.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Время потребовало того, чтобы пришли новые технологии. И мы - государственные телекомпании, естественно, являемся самыми крупными заказчиками. И стали инициаторами того, чтобы в нашей стране появился измеритель. Не должно быть никаких сомнений, что это будет абсолютно независимая организация. Это частная организация. Это в общих интересах. Не должно быть никакой ангажированности. И мы, телевизионщики, должны быть уверены, и рекламодатели должны быть уверены, что те цифры, которые нам будет показывать измеритель, которые он будет предоставлять рынку, будут абсолютно объективными".
Рейтинги часто сравнивают с биржевыми индексами. Любое внешнее воздействие может перекроить картину
Рейтинги часто сравнивают с биржевыми индексами, когда будь-то природные катаклизмы или политические волнения, любое внешнее воздействие может перекроить картину. По понятным причинам в Беларуси выросли просмотры новостных и аналитических программ. Должны бы и в цене прибавить. Но рекламодатели готовы платить за максимально точные и нейтральные данные. Считающие рейтинги до сих пор вызывали вопросы. Рекламный рынок просел.
Игорь Новицкий, гендиректор ООО "Телевизионный рекламный альянс": "Белорусский рынок к этому шел порядка 20 лет. И наконец-то, можно констатировать, что в ближайшее время в Беларуси появятся полноценные, достоверные, основанные на принципах международных стандартов исследования. Мы надеемся, что это приведет к стабилизации рекламного рынка в стране".
В выигрыше должны остаться всеРекламодатель получит подробную раскладку по рейтингам, а значит, подберет себе потенциального покупателя. Телеканалы же, помимо получения прибыли, смогут скорректировать сетку вещания. От каких-то программ, возможно, придется отказаться. К этому готовы. А вообще, это прекрасная возможность доказать скептикам, что телевидение все еще на «частоте» зрительского интереса.
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Она позволит нам, телевизионщикам, ближе познакомиться со своими зрителями. Узнать о предпочтениях. А, возможно, и поменять сетку вещания. А еще привлечь...
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