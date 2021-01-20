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Небольшое электронное устройство с большим количеством кнопок

Свои кнопки есть и для гостей. Уезжающие в отпуск - отобьются в системе. Данные считываются ежедневно

Всего же в исследованиях примут участие 650 домохозяйств. Абсолютно из всех областей

Рейтинги часто сравнивают с биржевыми индексами. Любое внешнее воздействие может перекроить картину

Рейтинги часто сравнивают с биржевыми индексами, когда будь-то природные катаклизмы или политические волнения, любое внешнее воздействие может перекроить картину. По понятным причинам в Беларуси выросли просмотры новостных и аналитических программ. Должны бы и в цене прибавить. Но рекламодатели готовы платить за максимально точные и нейтральные данные. Считающие рейтинги до сих пор вызывали вопросы. Рекламный рынок просел.











В выигрыше должны остаться все

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске презентовали новую систему измерения телеаудитории Она позволит нам, телевизионщикам, ближе познакомиться со своими зрителями. Узнать о предпочтениях. А, возможно, и поменять сетку вещания. А еще привлечь...