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Приговор суда по беспорядкам в ноябре 2020 года в Минске
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрокуратура Заводского района Минска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, который блокировал движение транспорта. Мужчина принимал участие в беспорядках 1 ноября в Минске на проспекте у парка Челюскинцев. Итог воскресного беспредела - 3 года ограничения свободы в колонии открытого типа.
Участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок. 342 статья Уголовного кодекса - первая часть предусматривает максимально до 3 лет лишения свободы.
Это вменяют и уроженцу Минска. Мужчина ранее не судим, образование среднее, женат, двое детей. Сегодня суд Заводского района согласился со стороной обвинения и постановил для этого участника событий 1 ноября в Минске 3 года "химии".
Милиция призывала не блокировать проезжую часть
Кадры с места. Истерия… безумие в глазах и агрессия… Призывы дорожной милиции, увы, так никто из участников и не услышал… Все это сейчас уже в архивах суда. На неоднократные законные требования сотрудников органов внутренних дел о прекращении противоправных действий не реагировал и совместно с неустановленными лицами блокировал транспортные коммуникации.
Минсктрансу причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублейКстати, весь этот беспредел 1 ноября в Минске на проспекте Независимости у парка Челюскинцев вылился для Минсктранса потерями на сумму больше 10 тысяч рублей.
Неотвратимость наказанияСегодня у обвиняемого и его команды была уникальная возможность открыто высказать свою точку зрения по поводу суда, событий осени и присутствия СМИ на процессе. Но, увы, не воспользовались.Когда судья озвучил свое решение, мужчину освободили из-под стражи. Далее по протоколу решение поступит в уголовно–исполнительную инспекцию, а далее мужчина получит "путевку" в колонию открытого типа. Впрочем, ничего нового - как и ранее. Куда и, главное, зачем ходили эти люди по воскресеньям, до сих пор мало кто понимает…
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Прокуратура Заводского района Минска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, который блокировал движение транспорта. Мужчина...
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