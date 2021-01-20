Приговор суда по беспорядкам в ноябре 2020 года в Минске

Источник материала: БT

Милиция призывала не блокировать проезжую часть

Кадры с места. Истерия… безумие в глазах и агрессия… Призывы дорожной милиции, увы, так никто из участников и не услышал… Все это сейчас уже в архивах суда. На неоднократные законные требования сотрудников органов внутренних дел о прекращении противоправных действий не реагировал и совместно с неустановленными лицами блокировал транспортные коммуникации.





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