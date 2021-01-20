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Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрограмму развития нашей страны и, в частности, один из ее приоритетов - счастливую семью -
Первая акция в рамках Года народного единства прошла в Белом зале храма-памятника Всех СвятыхМесто для диалога выбрано неслучайно - храм считают воплощением духовного единения не только нашего, но и многих братских народов. Встреча прошла накануне Всебелорусского народного собрания. В числе делегатов, кстати, будут и представители Союза женщин.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Тогда, когда мы начинали, практически многодетные семьи вели нищенское существование, сделали все: жилье, капитал, все льготы многодетным. Хотелось бы, конечно, чтобы семейная политика у нас продолжалась, и, я думаю, что она у нас будет продолжаться. И во главе угла будут стоять многодетные семьи. Я бы хотела, чтобы сейчас обратили внимание на молодые семьи, у кого двое детей, потому что у нас очень много запаса, у нас однодетных семей в республике почти 70%, поэтому есть еще и перспектива куда расти".
На Всебелорусское народное собрание от союза избраны 135 человек. Женщины, как и прежде, будут выступать за укрепление института семьи и дополнительные стимулы для рождения детей.
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Программу развития нашей страны и, в частности, один из ее приоритетов - счастливую семью - обсуждали сегодня и в Союзе женщин. Первая акция в рамках Года народного...
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