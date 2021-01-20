Источник материала: БT

Первая акция в рамках Года народного единства прошла в Белом зале храма-памятника Всех Святых

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский союз женщин провел первую акцию в рамках Года народного единства Программу развития нашей страны и, в частности, один из ее приоритетов - счастливую семью - обсуждали сегодня и в Союзе женщин. Первая акция в рамках Года народного...

Программу развития нашей страны и, в частности, один из ее приоритетов - счастливую семью -. Первая акция в рамках Года народного единства "Рождественские чудеса" прошла в Белом зале храма-памятника Всех Святых.Место для диалога выбрано неслучайно - храм считают воплощением духовного единения не только нашего, но и многих братских народов. Встреча прошла накануне Всебелорусского народного собрания. В числе делегатов, кстати, будут и представители Союза женщин.На Всебелорусское народное собрание от союза избраны 135 человек. Женщины, как и прежде, будут выступать за укрепление института семьи и дополнительные стимулы для рождения детей.