Источник материала: БT

Вкус и качество отечественного мороженого зарекомендовали себя

И в минус 30 с улыбкой на работу. И это не только про морозы на улице. Инна Кононович работает на фабрике мороженого уже 11 лет. В закалочной камере, где продукция подвергается шоковой заморозке, женщина трудится по 6 часов в день. В условиях большого минуса на термометре проводит переучет изготовленного мороженого. Несмотря на холод, Инна Кононович признается, ее греет сама работа.







Минский хладокомбинат № 2 работает уже 70 лет. По итогам года предприятие выходит на чистую прибыль. Вкус и качество отечественного мороженого тоже зарекомендовали себя. Обновление оборудования, расширение производства и в конечном итоге увеличение товарооборота - именно с таким предложением поддержать и развивать хладокомбинат Инна Кононович отправится на Всебелорусское народное собрание.











На народном форуме Кристина Сорока представит интересы молодого поколения

Предложений от юных делегатов действительно будет звучать много. Например, изменение возраста молодежи с 31 года до 35 лет, а также образование органа молодежной политики. Внесут на народный форум и предложения по строительству жилья для молодых специалистов. Только на Минском автомобильном заводе сегодня работает более 500 таких кадров, половина из них стоит на очереди нуждающихся. Также свое жилье необходимо и многодетным, и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Помочь решить этот вопрос или по крайней мере ускорить его темпы, взялся Алексей Ламекин.









Алексей Ламекин: Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так План действий на ближайшую пятилетку обсудят и делегаты Всебелорусского народного собрания До масштабного диалога остается меньше месяца. Идет активная подготовка. С какими предложениями идут делегаты на форум, кто будет представлять интересы народа -...

До масштабного диалога остается меньше месяца. Идет активная подготовка. С какими предложениями идут делегаты на форум, кто будет представлять интересы народа - расскажетАлексей Ламекин пришел на МАЗ 15 лет назад технологом. Лично занимался модернизацией оборудования и разработкой технологических процессов. А сегодня в его подчинении социальная сфера. На заводе уже поставили и задачи на ближайшую пятилетку: увеличить объемы производства и реализацию продукции почти до 15 тысяч единиц автотехники в год, провести масштабную модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, в том числе построить новый современный корпус по производству пассажирской техники. А также внедрить интеллектуальные цифровые системы управления. О перспективах пищевой промышленности, отечественного машиностроения и образования также будет идти речь на ВНС. До его старта остается чуть меньше месяца.