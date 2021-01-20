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План действий на ближайшую пятилетку обсудят и делегаты Всебелорусского народного собрания
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо масштабного диалога остается меньше месяца. Идет активная подготовка. С какими предложениями идут делегаты на форум, кто будет представлять интересы народа - расскажет Юлия Хмель.
Вкус и качество отечественного мороженого зарекомендовали себя
И в минус 30 с улыбкой на работу. И это не только про морозы на улице. Инна Кононович работает на фабрике мороженого уже 11 лет. В закалочной камере, где продукция подвергается шоковой заморозке, женщина трудится по 6 часов в день. В условиях большого минуса на термометре проводит переучет изготовленного мороженого. Несмотря на холод, Инна Кононович признается, ее греет сама работа.
Инна Кононович, кладовщик фабрики мороженого: "Камера у нас очень холодная, температура минус 30 градусов. Замерзают щеки, нос и руки, ноги тоже. Работа интересная, конечно. В любом случае, когда тебя спрашивают, где ты работаешь, говоришь, что на фабрике мороженого, это вызывает улыбку у людей. Потому что это вкусно".
Минский хладокомбинат № 2 работает уже 70 лет. По итогам года предприятие выходит на чистую прибыль. Вкус и качество отечественного мороженого тоже зарекомендовали себя. Обновление оборудования, расширение производства и в конечном итоге увеличение товарооборота - именно с таким предложением поддержать и развивать хладокомбинат Инна Кононович отправится на Всебелорусское народное собрание.
На народном форуме Кристина Сорока представит интересы молодого поколения
Предложений от юных делегатов действительно будет звучать много. Например, изменение возраста молодежи с 31 года до 35 лет, а также образование органа молодежной политики. Внесут на народный форум и предложения по строительству жилья для молодых специалистов. Только на Минском автомобильном заводе сегодня работает более 500 таких кадров, половина из них стоит на очереди нуждающихся. Также свое жилье необходимо и многодетным, и тем, кто воспитывает детей-инвалидов. Помочь решить этот вопрос или по крайней мере ускорить его темпы, взялся Алексей Ламекин.
Алексей Ламекин: Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода
Алексей Ламекин, замдиректора ОАО МАЗ: "Буду стараться отстаивать тему строительства жилья для Минского автомобильного завода и для района в целом. На сегодняшний день, чтобы снять очередь по Минскому автомобильному заводу, нам надо построить 2000 квартир. 2000 квартир - это 10 высотных домов. Конечно, сразу это мы не может освоить, но хотелось бы помочь нашим сотрудникам в решении данных проблем".
Алексей Ламекин пришел на МАЗ 15 лет назад технологом. Лично занимался модернизацией оборудования и разработкой технологических процессов. А сегодня в его подчинении социальная сфера. На заводе уже поставили и задачи на ближайшую пятилетку: увеличить объемы производства и реализацию продукции почти до 15 тысяч единиц автотехники в год, провести масштабную модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, в том числе построить новый современный корпус по производству пассажирской техники. А также внедрить интеллектуальные цифровые системы управления. О перспективах пищевой промышленности, отечественного машиностроения и образования также будет идти речь на ВНС. До его старта остается чуть меньше месяца.
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До масштабного диалога остается меньше месяца. Идет активная подготовка. С какими предложениями идут делегаты на форум, кто будет представлять интересы народа -...
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