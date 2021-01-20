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Радикальное настроение автора жестких постов
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак сообщает МВД, установлена автор призывов к насилию над милиционерами. Возбуждено уголовное дело. Осенью прошлого года девушка разместила в социальной сети посты, где расписала жестокие способы расправы над силовиками и их семьями. Со слов задержанной, публикации были написаны под воздействием деструктивных телеграм-каналов.
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Как сообщает МВД, установлена автор призывов к насилию над милиционерами. Возбуждено уголовное дело. Осенью прошлого года девушка разместила в социальной сети...
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