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А. Рар: Американская общественность раскололась за последние месяцы, как никогда ранее
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто ж, демократам во главе с Джо Байденом предстоит колоссальная работа, чтобы преодолеть нынешний кризис в стране. Такого раскола американского общества не было со времен Вьетнамской войны. Это мнение нашему телеканалу озвучил немецкий политолог и журналист Александр Рар.
Александр Рар, политолог, журналист-международник (Германия): "Я думаю, что в Америке, конечно, есть теоретическая опасность гражданской войны, потому что такого непримирения с двух сторон я просто в Америке уже долго не наблюдал - в последний раз в начале 60-х годов, когда вопрос шел о Вьетнамской войне и, в принципе, о раскрепощении американцев, которые были подавлены тогда и не имели гражданских прав в Америке. Сейчас, правда, это достигает нового уровня. Эти конфликты имеют совсем новое и опасное качество. Если Джо Байдену и правительству, и демократам, которые пришли к власти в Америке, сменив республиканцев, не удастся успокоить ситуацию, а она еще усложняется тем, что Америка просто застряла очень серьезно в борьбе с пандемией и никак не выходит из этого серьезнейшего кризиса, то ситуация будет усугубляться".
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Что ж, демократам во главе с Джо Байденом предстоит колоссальная работа, чтобы преодолеть нынешний кризис в стране. Такого раскола американского общества не было...
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