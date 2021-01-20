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А. Рар: Американская общественность раскололась за последние месяцы, как никогда ранее

20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что ж, демократам во главе с Джо Байденом предстоит колоссальная работа, чтобы преодолеть нынешний кризис в стране. Такого раскола американского общества не было со времен Вьетнамской войны. Это мнение нашему телеканалу озвучил немецкий политолог и журналист Александр Рар.

Александр Рар,  политолог, журналист-международник (Германия):  "Я думаю, что в Америке, конечно, есть теоретическая опасность гражданской войны, потому что такого непримирения с двух сторон я просто в Америке уже долго не наблюдал - в последний раз в начале 60-х годов, когда вопрос шел о Вьетнамской войне и, в принципе, о раскрепощении американцев, которые были подавлены тогда и не имели гражданских прав в Америке. Сейчас, правда, это достигает нового уровня. Эти конфликты имеют совсем новое и опасное качество. Если Джо Байдену и правительству, и демократам, которые пришли к власти в Америке, сменив республиканцев, не удастся успокоить ситуацию, а она еще усложняется тем, что Америка просто застряла очень серьезно в борьбе с пандемией и никак не выходит из этого серьезнейшего кризиса, то ситуация будет усугубляться". 

 
 
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Что ж, демократам во главе с Джо Байденом предстоит колоссальная работа, чтобы преодолеть нынешний кризис в стране. Такого раскола американского общества не было...
 
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