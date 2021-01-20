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Принимая важные экономические решения, на что будем делать ставку? Разговор с Георгием Грицом
20.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как будем достигать амбициозных целей? На что делаем ставку, развивая реальный сектор? И какой мировой опыт будем использовать, принимая важные экономические решения?
Об этом поговорим с гостем
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Как будем достигать амбициозных целей? На что делаем ставку, развивая реальный сектор? И какой мировой опыт будем использовать, принимая важные экономические...
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