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Россиянин, который вез через границу 40 тысяч евро и «травмат», лишился свободы, автомобиля и денег
21.01.2021 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 января в Малорите вынесли приговор россиянину, которого обвиняли в перевозке через границу травматического пистолета и более 40 тыс. долларов без декларирования, сообщает
29 сентября прошлого года мужчина ехал на автомобиле из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Мокраны». При себе он вез 40,7 тысячи долларов, которые не задекларировал. Кроме того в багажнике автомобиля обнаружили бесствольный травматический пистолет.
Россиянина признали виновным в незаконной перевозке через границу наличных денег в крупном размер и огнестрельного оружия (по ч.1 ст.333−1, ч.2 ст. 228, ч.2 ст. 295 УК).
По совокупности ему назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Пистолет, автомобиль и деньги конфисковали в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Ему дали 3 года колонии усиленного режима.
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