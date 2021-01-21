Россиянин, который вез через границу 40 тысяч евро и «травмат», лишился свободы, автомобиля и денег

Источник материала: Tut.by

20 января в Малорите вынесли приговор россиянину, которого обвиняли в перевозке через границу травматического пистолета и более 40 тыс. долларов без декларирования, сообщает Брестский областной суд .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

29 сентября прошлого года мужчина ехал на автомобиле из Украины в Беларусь через пункт пропуска «Мокраны». При себе он вез 40,7 тысячи долларов, которые не задекларировал. Кроме того в багажнике автомобиля обнаружили бесствольный травматический пистолет.

Россиянина признали виновным в незаконной перевозке через границу наличных денег в крупном размер и огнестрельного оружия (по ч.1 ст.333−1, ч.2 ст. 228, ч.2 ст. 295 УК).

По совокупности ему назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Пистолет, автомобиль и деньги конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.