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СК приостановил проверку YouTube-канала ксендза Вячеслава Борка. В нем искали «разжигание экстремизма»
21.01.2021 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СК 4 января приостановил проведение проверки в отношении ксендза из Россон Вячеслава Борка. Следователи
Извещение о том, что проверка приостановлена, Вячеслав Борок получил по почте.
— Это известие радостное. Потому что сообщение СК выводит меня из подвешенного состояния. После того, как в качестве свидетеля 12 ноября 2020 года был вызван в СК в Россонах, я понимал, что от статуса уголовника меня отделяет всего один шаг. Сегодня я понимаю, что тем, кто начал то грязное дело, не удалось сделать заключительный шаг для моего ареста. В каком-то смысле, можно сказать, сегодня я выхожу победителем. Вы все, друзья, поддерживали меня в моих испытаниях. А поэтому это ваша победа, — обращается священник к своим подписчикам.
Ксендз вспоминает других белорусов, «попавших под репрессивную машину государства», среди которых блогер Игорь Лосик, который голодает за решеткой с 15 декабря 2020 года, активисты Дмитрий Дашкевич, Витольд Ашурок.
Вячеслав Борок выражает надежду:
— Преследование за свободу мышления в Беларуси будет остановлено, как было остановлено и мое дело.
Напомним, 3 декабря 2020 года Вячеслав Борок
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СК приостановил проверку YouTube-канала ксендза Вячеслава Борка. В нем искали «разжигание экстремизма»
Проверка приостановлена по причине «неполучения результатов экспертизы»
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