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СК приостановил проверку YouTube-канала ксендза Вячеслава Борка. В нем искали «разжигание экстремизма»

21.01.2021 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК 4 января приостановил проведение проверки в отношении ксендза из Россон Вячеслава Борка. Следователи проверяли его аккаунт в инстаграм и блог на YouTube — на наличие «материалов, которые могут содержать призывы, направленные на разжигание экстремизма и нанесение вреда национальной безопасности Республике Беларусь». Проверка приостановлена по причине «неполучения результатов экспертизы». Об этом священник сообщил на своем youtube-канале.


Вячеслав Борок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Извещение о том, что проверка приостановлена, Вячеслав Борок получил по почте.

— Это известие радостное. Потому что сообщение СК выводит меня из подвешенного состояния. После того, как в качестве свидетеля 12 ноября 2020 года был вызван в СК в Россонах, я понимал, что от статуса уголовника меня отделяет всего один шаг. Сегодня я понимаю, что тем, кто начал то грязное дело, не удалось сделать заключительный шаг для моего ареста. В каком-то смысле, можно сказать, сегодня я выхожу победителем. Вы все, друзья, поддерживали меня в моих испытаниях. А поэтому это ваша победа, — обращается священник к своим подписчикам.

Ксендз вспоминает других белорусов, «попавших под репрессивную машину государства», среди которых блогер Игорь Лосик, который голодает за решеткой с 15 декабря 2020 года, активисты Дмитрий Дашкевич, Витольд Ашурок.

Вячеслав Борок выражает надежду:

— Преследование за свободу мышления в Беларуси будет остановлено, как было остановлено и мое дело.

Напомним, 3 декабря 2020 года Вячеслав Борок получил 10 суток административного ареста за пост в соцсетях плаката Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». Суд усмотрел в этом пропаганду нацистской символики и атрибутики.

 
 
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Проверка приостановлена по причине «неполучения результатов экспертизы»
 
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