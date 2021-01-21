Электронные дневники в школах. Разобрались, почему многие белорусы пользуются ими формально

Источник материала: Tut.by

Нам обещали, что к концу 2020 года проектом «Электронная школа» будут охвачены 80% школ по всей стране. Это значит, что абсолютному большинству родителей должно быть удобно онлайн следить за расписанием уроков, проверять, что задано на дом и какие ребенок получил отметки. На практике мы часто видим другую картину. Многие по-прежнему проверяют именно бумажные дневники, а из вайбер-чатов никуда не исчезли многочисленные вопросы про «домашку».

Мы спросили у родителей, учителей, а также представителей сервиса «Знай.бай» , почему электронные дневники приживаются не во всех школах и нужно ли что-то менять.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Эта публикация появилась благодаря проекту «Поддержи TUT.BY». Спасибо нашим читателям за важный вклад в создание новостей!

Чтобы понять, насколько востребованы электронные дневники в школах, мы запустили опрос в сообществе TUT.BY в Viber, где сосредочена родительская аудитория. Проголосовали более трех тысяч человек — и что бы вы думали? 41% участников опроса заявили, что у них в школе вообще нет электронных дневников (хотя официально в большинстве школ они есть). 28% опрошенных сказали, что пользуются онлайн-платформой регулярно (и это очень удобно). 10% заходят на нее время от времени и 22% опрошенных не проверяют электронные дневники совсем, потому что «система не работает так, как нужно».

«Зачем проверять дневник, который заполняют раз в неделю?»

Мы пообщались с родителями на эту тему более предметно. Если коротко, основная претензия звучит так: электронные дневники заполняются нерегулярно, часто «задним числом», поэтому к ним быстро пропадает интерес. Зачем заходить на платформу, если отметки там появляются в лучшем случае раз в неделю?

— Когда наш класс уходил на карантин в сентябре, нам сказали зарегистрироваться на сайте, где будут появляться домашние задания. Но появлялись они всего по нескольким предметам, — рассказывает мама пятиклассницы из минской школы Юлия. — За полгода не случилось никаких изменений. Отметки тоже не появились.

— У нас в третьем классе нет электронного дневника, вот и не пользуемся. А в компьютерном кружке в частном центре есть, — делится опытом Марина из Гомеля. — И это очень удобно: там и оценки, и новости, и «домашка», и записи на консультации, и даже отметки, которые дети сами выставляют преподавателю за каждый урок.

— У нас по некоторым предметам домашние задания появляются накануне, примерно в 20.00. А ведь ребенку еще нужно успеть сделать уроки, — говорит многодетная мама Александра. — Еще один минус: не у всех детей есть электронное устройство, чтобы добыть домашнее задание. А бывает, что в семье телефон под запретом. Мой ребенок, например, пользовался предлогом «посмотреть, что задавали», а в реальности мог просидеть все время в игре.

Немало родителей высказались в пользу электронных дневников. Удобно, когда отметки в легком доступе онлайн, домашнее задание тоже всегда под рукой (некоторые дети говорят, что им «не задавали ничего», а на деле это не так). Весной, когда многие белорусские школьники учились из дома, такой способ коммуникации с учителями родители особенно оценили.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Когда журнал заполняется регулярно, все работает

Почему отметки и домашние задания в журналах зачастую появляются слишком поздно, мы спросили у самих учителей. Елена Михаленко работает в столичной средней школе № 131. Электронные дневники здесь появились несколько лет назад. Заполнять их вроде бы несложно, но есть технический нюанс. Далеко не в каждом школьном кабинете сегодня есть компьютер.

— В моем рабочем кабинете его нет. Ноутбук с собой из дома носить тяжело, а телефон маленький — им пользоваться неудобно. Получается, что я провела свои уроки, а потом надо идти либо в компьютерный класс, либо домой и уже за своим компьютером выставлять оценки. Это потеря времени. Если бы можно было делать всю работу сразу после урока, был бы другой разговор, — считает она.

Заинтересованность родителей могла бы стать также отличной мотивацией, говорит Елена. Но педагог этого не наблюдает, по крайней мере — пока:

— Опыт показывает, что большинство родителей в электронные дневники даже не заглядывают. Когда весной на дистанционке появилась необходимость ими воспользоваться, оказалось, что многие давно потеряли пароли за ненадобностью.

Наталья Бандина преподавала математику в минской школе № 197 до августа этого года. Школа очень хорошо оснащена: в каждом классе есть компьютеры, рассказывает учитель. Но с заполнением электронных журналов все равно возникали сложности.

— Бумажный журнал как был, так и остался прежним и в приоритете, то есть учителя вынуждены выполнять двойную работу. Приходилось оставаться после уроков, чтобы выставить отметки. По времени это был как дополнительный урок. Вот почему многие учителя воспринимают это как дополнительную нагрузку, — вспоминает она.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Спрашиваем у Натальи, почему нельзя выставить отметки в электронный журнал сразу после урока, если компьютер под рукой?

— У нас ведь как: ты на каждой перемене где-то дежуришь, куда-то ведешь детей, готовишься к следующему уроку. Нет такого понятия, что прозвенел звонок — и ты свободен. Я иногда не успевала после урока даже в бумажный журнал отметки выставить, особенно «колонки отметок», — объясняет учитель.

«Некоторым учителям сложно осваивать что-то новое»

Когда Вероника Юхновская работала учителем начальных классов (сейчас она занимает должность заместителя директора 36-й школы Минска), в кабинете у нее стоял компьютер, а отметки выводились на специальный экран. Учитель оценивала ребенка и сразу же комментировала отметку, это было очень наглядно. Для родителей можно было оставить в электронном дневнике пояснение к отметке или замечание, например, «забыл тетрадь» или «не выполнил домашнее задание».

— Как только я писала комментарий, это сразу же отображалось в аккаунте у родителей, и буквально через несколько минут мамы мне звонили и говорили: «Как не сделал домашнее задание?», «Как не принес тетрадь? Посмотрите, она есть!», — смеется Вероника. — У меня была прекрасно отлажена обратная связь, что для учителя очень важно. А когда дети ушли на «удаленку», возможность пользоваться электронными журналами вообще очень выручила.

Педагог соглашается с коллегами в том, что компьютер и быстрый интернет есть далеко не во всех школьных кабинетах. И это большая проблема. Кроме того, не все учителя готовы осваивать что-то новое. Особенно если это человек пенсионного или предпенсионного возраста.

— Давайте будем честны: некоторые учителя даже не умеют пользоваться мессенджерами, а им нужно заполнять электронный журнал. Конечно, они будут сопротивляться, потому что хотят работать по старинке. Таких учителей немного, но они есть, — говорит собеседница.

Для некоторых учителей даже мобильный телефон — это сложно, подтверждает бывший директор лицея № 1 Лиды Юрий Хромин. Он честно признался, что в его школе электронные дневники заполняли в считанных классах. Как руководитель он не хотел нагружать учителей лишними обязанностями, учитывая, что материально это не поощряется.

— В управлении образования нам озвучили пожелание, чтобы все школы подключили электронные журналы. Но жесткого требования не было, поэтому каждый руководитель принимал решение самостоятельно. Я не настаивал на электронных журналах, потому что бумажные никуда не исчезли, это двойная работа. И мы не могли создать в каждом классе нужные условия. С точки зрения именно образовательного процесса вопросов не было, техники достаточно. А чтобы вести электронные журналы, нужно более хорошее оснащение, — убежден Юрий.



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Виктор Дейч до недавнего времени работал заместителем директора по учебной деятельности в минской гимназии № 3. Одной из его обязанностей был контроль за тем, как заполняются журналы — бумажный и электронный. Что примечательно: от бумажных дневников в гимназии почти полностью отказались.

— Журнал бумажный, естественно, остался. Чтобы вы понимали: в Беларуси это документ государственного образца, его нужно хранить какое-то время после того, класс выпускается. Было бы здорово, чтобы и бумажные журналы ушли, это такой «привет из прошлого», от которого по-хорошему нужно отказываться. Но это серьезное решение, которое должно быть принято на самом высоком уровне, — говорит он.

По мнению педагога, даже при условии «двойной работы» электронные журналы и дневники облегчают жизнь всем: и родителям, и учителям, и администрации:

— Как учитель я отметил для себя, что это гораздо удобнее с точки зрения взаимодействия с детьми. Например, к домашнему заданию можно сразу же дать ссылку на какой-то ресурс, на который дети могут зайти. Можно прикрепить какие-то файлы, которые дети могут скачать, чтобы выполнить задание. Пропал такой момент, что дети могут не показывать дневники или прятать от учителя. То есть родители своевременно получают всю информацию.

— Получается, что проигрывают только дети? — шутим мы.

— Я бы так не сказал, — смеется Виктор. — Детям тоже гораздо проще. Не надо домашние задания записывать в дневники или потом вызванивать одноклассников, если не записал.

Также Виктор упоминает о преимуществах для администрации школы. Если учителя своевременно заполняют электронные журналы, составлять итоговые отчеты становится проще простого.

— Там есть такая функция — аналитическая информация, когда вместо того, чтобы сидеть и высчитывать самому все данные или вбивать в Excel, буквально в несколько кликов можно получить всю информацию по успеваемости детей за четверть. Это очень круто, мне как заместителю директора нравилось, — вспоминает он.

Дети могут быстро исправить плохие отметки, а учителя — сэкономить время

Почему не во всех школах, подключенных к проекту «Электронная школа», онлайн-дневники активно используются? Об этом мы спросили и у представителя сервиса «Знай.бай» — к нему присоединились 45% школ в Беларуси.

Бренд-менеджер Александр Тепляков рассказал о важном документе — инструктивно-методическом письме Министерства образования об использовании информационных технологий. Оно позволяет учреждениям образования внедрять сервис поэтапно. И тут многое зависит от желания администрации школы.



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Существуют рекомендации по оптимальному внедрению электронных журналов и дневников. Есть школы, которые подключаются полностью и сразу начинают активно пользоваться электронным журналом, а есть те, где процесс идет медленнее. Тут многое, конечно, зависит от технического оснащения учреждения образования, — объясняет собеседник. — Хотя мы стараемся и здесь как-то помочь, например, адаптировали сайт для смартфонов и разработали мобильное приложение для своей платформы. Теперь ей удобно пользоваться с помощью различных девайсов, а отсутствие ноутбука или стационарного ПК в классе не создает проблему.

— Мы пообщались с родителями и увидели, что не у всех есть интерес к электронным дневникам. Может, наша страна еще к ним не готова?

— Как нам кажется, иногда родители просто не знают обо всех возможностях сервиса. Мы часто выступаем на родительских собраниях, стараемся рассказывать, что этот инструмент очень эффективный. Например, он дает возможность вовремя исправить отметку. Ведь большинство родителей узнают о текущей ситуации на собрании в конце четверти, когда уже ничего нельзя исправить. И тогда возникает разочарование или злость. А с электронным дневником вовремя можно увидеть плохую отметку и принять необходимые меры по ее исправлению.

— Но для этого и в бумажный дневник можно заглянуть.

— Ребенок не всегда его подает учителю, кроме того, у некоторых детей есть два дневника. Опять-таки вопросы с домашним заданием часто возникают. Ребенок может отсутствовать на уроке или просто его не записать. В электронном дневнике домашнее задание будет всегда, даже если ребенок этого не хочет. Это позволяет быть в курсе ситуации и помогать ему в процессе учебы. Еще один важный момент — безопасность. Как только учитель ставит всем знакомую «Н», родитель понимает, пришел ли ребенок в школу или пропускает ее. Есть дети, которые склонны к прогулам.

— Все хорошо, если учителя дневники регулярно заполняют. Почему часто это превращается в формальность?

— Мы очень активно беседуем со всеми участниками процесса, чтобы сделать платформу максимально эффективной. Проводили опрос, и выяснилось, что большее значение имеют даже не технические моменты и нежелание учителей, а понимание тех преимуществ, которые дает использование платформ электронных дневников и журналов. Например, сколько нужно времени учителю, чтобы выставить четвертную отметку? В классе может быть 30 человек, это долго. Платформа же автоматически подсчитывает планируемую четвертную отметку. Учитель может согласиться с ней или нет, но главное, что не нужно вести самостоятельно все эти подсчеты.

Или, например, подготовка к родительскому собранию. Вместо того, чтобы выписывать в таблицу отметки, которые получил ребенок за отчетный период, можно за один клик сделать отчет. Но важно понимать, что объективность таких отчетов зависит от качества заполнения электронных журналов, то есть все учителя-предметники должны вовремя вносить информацию.

— Но учителя чаще говорят про трату времени из-за «двойной нагрузки». Обсуждалась ли возможность отмены бумажных журналов и дневников?

— Те учителя, которые находятся на стадии внедрения, действительно дублируют бумажные дневники электронными. При этом сегодня есть возможность отказаться от ведения бумажных дневников (речь именно про дневник, бумажный журнал пока остается). Важно, чтобы большинство родителей поддержали это решение. Есть, конечно, родители, которые категорически против электронных дневников, в таком случае большинство будет пользоваться электронным вариантом, а часть детей могут по-прежнему вести бумажные. Такой вариант допустим.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Кто принимает решение об отмене бумажных дневников?

— Прежде всего за ведение электронных журналов и дневников несет ответственность администрация школы, и, конечно, ей решать, готова к этому школа или нет. Но родители и учителя могут выступить как заинтересованные лица. Механизм простой: в классе собирают заявления от родителей с просьбой о переводе на электронные дневники, параллельно получают у обслуживающей школу платформы акт о качестве ведения электронного журнала этим учреждением образования. Эти документы нужно передать в отдел образования, который и дает финальное разрешение на отказ от бумажных дневников.

— Как вы решаете вопрос обучения учителей?

— Мы видим, что есть разная степень владения компьютером, это правда. При подключении к платформе мы высылаем пошаговые алгоритмы, подробно рассказываем, как с сервисом работать. У нас также есть круглосуточная горячая линия. Если что-то непонятно, всегда можно связаться со специалистами. И мы регулярно проводим обучающие вебинары, информацию о них можно посмотреть у нас на сайте . Специально подбираем время, удобное для учителей, чтобы они могли сделать, скажем так, «шаг в будущее».

В Эстонии будущее уже давно наступило: опыт одной школы

Говоря об электронных дневниках и журналах, многие приводят в пример опыт соседней Эстонии. Там электронные аналоги вытеснили бумажные еще 15 лет назад.

На начальном этапе, как и в Беларуси, школы могли самостоятельно принимать решение, использовать ли электронный журнал, рассказывает учитель математики, руководитель по вопросам развития в Таллинской Реальной школе Юлия Корнеечева. Когда платформа «окрепла» (стало меньше сбоев, а учителя разобрались с функциональностью) на государственном уровне было принято решение об обязательном переходе на использование в школах электронных журналов.

— Можно сказать, что многим учителям сначала было интересно попробовать новый формат, а потом он стал обязательным для всех, что решило проблему с теми, кому этот формат не нравился и кто не хотел переходить на электронный журнал, — говорит собеседница.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Рассказывая про свою школу, Юлия отмечает: технических проблем у них нет. В каждом кабинете, учительской или лаборантских есть настольные компьютеры.

— Электронный журнал можно заполнять сразу на уроке или после уроков — каждый учитель сам выбирает, когда ему удобнее это сделать. Но домашнее задание на следующий день в нашей школе по общей договоренности вносится в журнал до 18.00 того дня, когда прошел урок. Это значит, что и урок должен быть зафиксирован в этот же день, — поясняет Юлия.

Бумажных журналов в школах давно нет, но если учителю удобнее сначала фиксировать записи в каком-то своем блокноте, это его личное дело. Главное, чтобы электронный журнал был своевременно и корректно заполнен.

— Кроме фиксации урока, его темы, иногда краткого описания и домашнего задания электронный журнал позволяет учителю отправлять извещения всему классу или отдельным ученикам (чаще всего это объявления или информация об изменениях в уроке), замечания или сообщения отдельному ученику. Можно вести беседу с учениками или родителями, учителями или администрацией. Также удобно фиксировать график контрольных работ, прикреплять к домашнему заданию дополнительные материалы, — говорит собеседница.

Как родитель Юлия тоже регулярно пользуется платформой: просматривает отметки и сообщения учителей, объясняет отсутствие ребенка на уроках (да-да, это тоже делается через электронный журнал!), смотрит информацию о ближайших контрольных работах:

— Мы используем электронный журнал уже очень давно и полностью им довольны. Есть некоторые дополнительные платные функции для родителей, но я, например, как родитель их не использую, это не обязательно. Разработчики продолжают обновлять платформы, постоянно добавляя новые функции.

Партнер проекта:

Знай∙бай — белорусская платформа электронных дневников и журналов, к которой подключено 1338 школ (45% от общего количества). Главными целями проекта являются сокращение бумажных носителей, а также повышение эффективности работы всей системы образования.

Партнер проекта:

Знай∙бай — белорусская платформа электронных дневников и журналов, к которой подключено 1338 школ (45% от общего количества). Главными целями проекта являются сокращение бумажных носителей, а также повышение эффективности работы всей системы образования.