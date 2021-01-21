В Волковыске по обвинению во взятке начали судить бывшего директора завода. Жена считает дело политическим

Источник материала: Tut.by

20 января в суде Волковысского района началось рассмотрение дела Георгия Дедюшко, отказавшегося собирать подписи за Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелаПАН. Его обвиняют в получении взятки. 52-летнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.



Фото: TUT.BY

Георгий Дедюшко работал директором комбикормового завода в городском поселке Россь Волковысского района — филиале агрокомбината «Скидельский». Стаж работы на заводе — 16 лет. Дважды избирался депутатом местных советов. В семье Дедюшко шестеро детей, младшему один год, старшему недавно исполнилось 18 лет.

Директора задержали 24 сентября прошлого года. В этот день к нему на работу приехал Артем Елизаренко, основатель компании «Зерновые традиции» из Осиповичей, и оставил файл с бумагами, где лежали 3300 рублей. Следом за Елизаренко вошли люди в штатском и задержали директора. Елизаренко, который давал взятку, затем написал явку с повинной. Он выступает в деле свидетелем.

Дело рассматривает судья Леонард Дивнель. Согласно государственному обвинению, с марта по сентябрь 2020 года Дедюшко получил от «Зерновых традиций» не менее 20,1 тыс. рублей. Утверждается, что ежемесячно Елизаренко приезжал из Осиповичей и оставлял директору комбикормового завода в файле между бумагами деньги: обычно 4 тысячи рублей, только в первый раз — 800, а в последний — 3300. Для этого они встречались на заправке или в кабинете Дедюшко.

По версии обвинения, это была награда за дальнейшее сотрудничество между организациями, производство и отгрузку комбикормов «Зерновые традиции» в нужное время. К тому же продажа кормов иногда проходила даже без предоплаты, хотя завод должен был работать по предоплате.

Георгий Дедюшко на суде не признал себя виновным. Он отказался давать показания первым и хотел, чтобы его допросили после допроса всех участников и ознакомления с письменными материалами дела.

Учредитель «Зерновых традиций» Артем Елизаренко рассказал на суде в качестве свидетеля, что действительно привозил деньги Дедюшко, так как тот однажды намекнул, что «надо делиться». По словам Елизаренко, Дедюшко никогда не называл никакие суммы денег, не просил напрямую взятку, не открывал при нем файл с бумагами и деньгами. Однако и не возвращал денежные средства спустя время.

Супруга Георгия Дедюшко Майя считает, что ее муж не мог брать взятки, так как он честный человек, к тому же семья всегда жила скромно. По мнению супруги, мужа могли арестовать за его политическую позицию. Во время президентской кампании он отказался заставлять работников оставлять подписи за Александра Лукашенко. Также семья Дедюшко принимала участие в разрешенных митингах кандидата в президенты Светланы Тихановской, в мирных акциях солидарности.