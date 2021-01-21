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Нуждающимся предложат без очереди получить жилье в малых городах и селах
21.01.2021 10:51 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси хотят реализовать миграцию населения в малые города и села. С этой целью нуждающимся в улучшении жилищных условий предложат получить жилплощадь без очереди в городах и селах с численностью населения до 20 тыс.
Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович,
Пархамович пояснил, что в планах на ближайшую пятилетку есть развитие городов-спутников, малых городов и деревень.
Он заявил, что гражданам, которые только недавно стали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в больших городах, будет предложено без очереди получить жилье в менее густонаселенном пункте (до 20 тыс. проживающих).
При получении такого жилья все льготы (например, многодетным семьям) будут сохраняться.
По словам министра, новые дома будет энергоэффективными:
«В 2025 году ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с использованием электрической энергии для водо-, теплоснабжения, приготовления пищи составит не менее 30% от общего объема построенного жилья».
Минстройархитектуры сообщает, что за 1 кв.метр с учетом господдержки граждани будут платить не более средней зарплаты по стране. Также в Беларуси в этом году заработает строительный портал, где будет цифровизирована строительная отрасль.
«Благодаря этим мерам уровень обеспеченности населения жильем к 2025 году составит не менее 28,5 кв.м на человека», - подытожил Пархамович.
Напомним, в 2020 году в Беларуси резко упал спрос на недвижимость, количество предложений растет, а вот покупает народ все меньше. Возможно, это
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В Беларуси хотят реализовать миграцию населения в малые города и села. С этой целью нуждающимся в улучшении жилищных условий предложат получить жилплощадь без...
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