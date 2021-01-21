Нуждающимся предложат без очереди получить жилье в малых городах и селах

В Беларуси хотят реализовать миграцию населения в малые города и села. С этой целью нуждающимся в улучшении жилищных условий предложат получить жилплощадь без очереди в городах и селах с численностью населения до 20 тыс.

Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, сообщает Белта.

Пархамович пояснил, что в планах на ближайшую пятилетку есть развитие городов-спутников, малых городов и деревень.

Он заявил, что гражданам, которые только недавно стали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в больших городах, будет предложено без очереди получить жилье в менее густонаселенном пункте (до 20 тыс. проживающих).

При получении такого жилья все льготы (например, многодетным семьям) будут сохраняться.

По словам министра, новые дома будет энергоэффективными:

«В 2025 году ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с использованием электрической энергии для водо-, теплоснабжения, приготовления пищи составит не менее 30% от общего объема построенного жилья».

Минстройархитектуры сообщает, что за 1 кв.метр с учетом господдержки граждани будут платить не более средней зарплаты по стране. Также в Беларуси в этом году заработает строительный портал, где будет цифровизирована строительная отрасль.

«Благодаря этим мерам уровень обеспеченности населения жильем к 2025 году составит не менее 28,5 кв.м на человека», - подытожил Пархамович.