Суд по поводу сломанной ноги омоновца: защита опровергает выводы госэксперта, представлено видео инцидента

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается процесс против минчанина, которого обвиняют в том, что он намеренно причинил сотруднику ОМОН тяжкие телесные повреждения — сломал ногу. О втором дне суда рассказали Naviny.by.



Фото: фотограф Сергей Сацюк / Naviny.by

Сторона защиты пригласила независимого медицинского эксперта, который поставил под сомнение выводы, сделанные его коллегами из Государственного комитета судебных экспертиз — помимо прочего, они утверждали, что омоновец не мог получить перелом при падении и повороте ноги. По его словам, в заключении нет описания рентгенограммы, на что ранее обращала внимание адвокат. Независимый эксперт описал ситуацию, где обвиняемого сбил с ног один из сотрудников ОМОН, он упал на ногу пострадавшего милиционера, которая находилась на некотором возвышении, к примеру, на бордюре — травма, по его словам, могла бы быть схожей.

Представитель ГКСЭ в ответ заявила, что выводы о характере травмы удалось сделать после изучения рентгеновского снимка, о чем говорится в заключении. Независимый эксперт, в свою очередь, отметил необходимость четкого, логичного и последовательного описания, чего требует инструкция по проведению экспертизы.

— В данном случае описания вообще нет, — заявил специалист.

Также, по его словам, не описаны некоторые особенности перелома, которые позволяют установить его давность; несмотря на это, в заключении сделаны определенные выводы. С его точки зрения, это не соответствует изложенным в исследовательской части фактам. Специалист обратил внимание и на нестыковки в тексте документов и экспертизы: в заключении указывается как поломанная то левая, то правая нога; в протоколе следственного эксперимента указана одна часть стопы, которой Борушко ударил милиционера, а прилагается фото другой части.

Эксперт считает невозможным причинение такой травмы при обстоятельствах, которые указаны в протоколе, и указал на необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе на предмет наличия у пострадавшего заболеваний, которые могли сделать кость более уязвимой.

Заслушав эксперта, защита подала ходатайство о новой экспертизе ГКСЭ, однако суд его отклонил.

Также в этот день в суде смотрели видео происшествия. Его предоставил брат обвиняемого: по его словам, он расклеил объявления о поиске фото и видеосвидетельств в районе, где произошел инцидент, которые ему впоследствии в большом количестве присылали очевидцы. Он заявил, что сумел найти четырехсекундный фрагмент, где виден момент задержания его брата. Комментируя его, родственник обвиняемого сообщил, что на нем видно, как его брата приемом валит с ног другой омоновец, после чего мужчина сталкивается с пострадавшим милиционером.

Судебный процесс продолжится 26 января.

Напомним, предпринимателя Виктора Брушко обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 147 (Умышленное причинения тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси. Инцидент произошел 18 октября на протестном марше: якобы мужчина умышленно нанес травму сотруднику ОМОН, которая привела к перелому ноги. Подсудимый отрицает свою вину, а также рассказал об избиениях и издевательствах после задержания в РУВД.