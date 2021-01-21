Совещание у Лукашенко и утренняя цепь солидарности. Что происходит в Беларуси 21 января

Источник материала: Tut.by

21 января Александр Лукашенко проводит совещание с правительством по экономическим вопросам, пишет телеграм-канал «Пул Первого». Белорусы с самого утра продолжают собираться в цепи солидарности. Погода, как обещают синоптики, должна уйти из глубокого минуса в небольшой плюс. Об этом и других событиях четверга рассказываем в нашем традиционном онлайне.

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