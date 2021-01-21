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Совещание у Лукашенко и утренняя цепь солидарности. Что происходит в Беларуси 21 января

21.01.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 января Александр Лукашенко проводит совещание с правительством по экономическим вопросам, пишет телеграм-канал «Пул Первого». Белорусы с самого утра продолжают собираться в цепи солидарности. Погода, как обещают синоптики, должна уйти из глубокого минуса в небольшой плюс. Об этом и других событиях четверга рассказываем в нашем традиционном онлайне.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сториз инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 

 
 
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21 января Александр Лукашенко проводит совещание с правительством по экономическим вопросам, пишет телеграм-канал «Пул Первого». Белорусы с самого утра продолжают...
 
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