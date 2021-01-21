«В меня стреляли - так я сел в коляску». История тренера по кроссфиту с инвалидностью

Источник материала: Tut.by

Виктор Захарьев родился в Борисове, в 90-е годы увлекался спортом, вел не самый законопослушный образ жизни. Последнее привело к перестрелке, в которой пуля повредила ему спинной мозг — так он сел в инвалидное кресло. Но все эти события не сломили мужчину: первое время после ранения он не поддался унынию и продолжил заниматься спортом, участвовал в разных программах для людей с инвалидностью и в итоге стал первым в Беларуси тренером на коляске, а среди его клиентов есть и абсолютно здоровые люди. Мы продолжаем проект «Вопреки», в котором рассказываем о людях, которые рушат стереотипы и стигмы общества.

Благодарим за помощь в организации съемки спортзал CLUBPANDA :