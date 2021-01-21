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«В меня стреляли - так я сел в коляску». История тренера по кроссфиту с инвалидностью
21.01.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виктор Захарьев родился в Борисове, в 90-е годы увлекался спортом, вел не самый законопослушный образ жизни. Последнее привело к перестрелке, в которой пуля повредила ему спинной мозг — так он сел в инвалидное кресло. Но все эти события не сломили мужчину: первое время после ранения он не поддался унынию и продолжил заниматься спортом, участвовал в разных программах для людей с инвалидностью и в итоге стал первым в Беларуси тренером на коляске, а среди его клиентов есть и абсолютно здоровые люди. Мы продолжаем проект «Вопреки», в котором рассказываем о людях, которые рушат стереотипы и стигмы общества.
Благодарим за помощь в организации съемки спортзал
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«Была легкая перестрелка, после которой стало нелегко».
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