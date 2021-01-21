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В Гродно ищут тело человека, прыгнувшего вчера с моста в Неман. А был ли он вообще?

21.01.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 20 января в гродненский ОСВОД позвонил человек и сообщил: мужчина сбросился с Нового моста на Поповича в Неман, рассказывает «Вечерний Гродно». Но до сих пор непонятно, было ли это на самом деле.


Фото: newgrodno.by

На место тут же отправились сотрудники спасательной станции «Лососно», а также водолазы-спасатели из МЧС. Четыре водолаза-спасателя на лодке исследовали русло реки, а также изучили береговую линию. Они обследовали около 1200 метров водной глади Немана, но никого не обнаружили.

В гродненской областной структуре ОСВОД рассказали, что информация по ЧП проверяется. Допускают такую мысль, что позвонившему человеку просто показалось, что кто-то прыгнул в воду.

Если ЧП на самом деле произошло, в милицию обратятся родственники пропавшего человека. Тогда работы по поиску человека продолжатся.

 
Теги: Гродно
 
 
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Если ЧП на самом деле произошло, в милицию обратятся родственники пропавшего человека.
 
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