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В Гродно ищут тело человека, прыгнувшего вчера с моста в Неман. А был ли он вообще?
21.01.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 20 января в гродненский ОСВОД позвонил человек и сообщил: мужчина сбросился с Нового моста на Поповича в Неман,
На место тут же отправились сотрудники спасательной станции «Лососно», а также водолазы-спасатели из МЧС. Четыре водолаза-спасателя на лодке исследовали русло реки, а также изучили береговую линию. Они обследовали около 1200 метров водной глади Немана, но никого не обнаружили.
В гродненской областной структуре ОСВОД рассказали, что информация по ЧП проверяется. Допускают такую мысль, что позвонившему человеку просто показалось, что кто-то прыгнул в воду.
Если ЧП на самом деле произошло, в милицию обратятся родственники пропавшего человека. Тогда работы по поиску человека продолжатся.
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Если ЧП на самом деле произошло, в милицию обратятся родственники пропавшего человека.
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