В Гродно ищут тело человека, прыгнувшего вчера с моста в Неман. А был ли он вообще?

Источник материала: Tut.by

Вечером 20 января в гродненский ОСВОД позвонил человек и сообщил: мужчина сбросился с Нового моста на Поповича в Неман, рассказывает «Вечерний Гродно». Но до сих пор непонятно, было ли это на самом деле.



Фото: newgrodno.by

На место тут же отправились сотрудники спасательной станции «Лососно», а также водолазы-спасатели из МЧС. Четыре водолаза-спасателя на лодке исследовали русло реки, а также изучили береговую линию. Они обследовали около 1200 метров водной глади Немана, но никого не обнаружили.

В гродненской областной структуре ОСВОД рассказали, что информация по ЧП проверяется. Допускают такую мысль, что позвонившему человеку просто показалось, что кто-то прыгнул в воду.

Если ЧП на самом деле произошло, в милицию обратятся родственники пропавшего человека. Тогда работы по поиску человека продолжатся.