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В столичном зоопарке продают змеенышей
21.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичном зоопарке впервые родилось 15 змей полоза Байрда, их продают. Подробности
Полоз Байрда распространен в юго-западном Техасе и некоторых частях северо-восточной Мексики. Населяет каменистые лесистые каньоны и покрытые лесом нагорья.
Отличительный признак — четыре продольные полосы: две тянутся по спине, две — по бокам тела, между ними видны пятна.
Одного полоза продают за 200 рублей.
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В столичном зоопарке впервые родилось 15 змей полоза Байрда, их продают.
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