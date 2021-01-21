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В столичном зоопарке продают змеенышей

21.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном зоопарке впервые родилось 15 змей полоза Байрда, их продают. Подробности сообщают в зоопарке.


Фото: Минский зоопарк

Полоз Байрда распространен в юго-западном Техасе и некоторых частях северо-восточной Мексики. Населяет каменистые лесистые каньоны и покрытые лесом нагорья.

Отличительный признак — четыре продольные полосы: две тянутся по спине, две — по бокам тела, между ними видны пятна.

Одного полоза продают за 200 рублей.

 
 
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В столичном зоопарке впервые родилось 15 змей полоза Байрда, их продают.
 
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