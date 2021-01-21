«Танцевала, показывая, что ей все сойдет с рук». В суде по делу о надписях на щитах выступил военнослужащий

Источник материала: Tut.by

Продолжается процесс по делу 18-летней Софии Малашевич, которая во время акции протеста нанесла надписи на щиты военных. Следствие трактовало это как хулиганство. Кроме того, ее обвиняют в оскорблении Лукашенко — дважды демонстрировала плакаты с негативной оценкой его деятельности. Также ей предъявлено обвинение в участии в «упорном непрекращающемся» массовом мероприятии, повлекшем нарушение работы транспорта и организаций. В деле еще один обвиняемый — 18-летний житель Бреста Тихон Клюкач, приятель Софии, который вместе с ней был на акции 6 сентября у Дворца независимости.



София Малашевич. Фото: Надежда Бужан, «Наша Нiва»

В суд вызвали военнослужащего войсковой части 3214 (внутренние войска) Валерия Левкова, который 6 сентября был задействован в охране общественного порядка, находился на самом ограждении. Должность Левкова не называется, но судя по тому, что он указывает, что на ограждении были и его «подчиненные», должность руководящая. Левков рассказал, что в тот день у Дворца работали сотрудники ОМОНа, органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск. Заградительные щиты принадлежат войсковой части 63 755.

— Толпа вела себя агрессивно, поступали угрозы мне и моим сотрудникам, — заявил свидетель. Софию Малашевич он помнит. — Трудно было ее не заметить, запомнилась своим поведением: вела себя вызывающе, танцевала, агрессивно вела себя в отношении военнослужащих, которые стояли внизу, выкрикивала лозунги, писала на заборе.

Что касается Тихона Клюкача, то, по мнению Левкова, тот был «более ведомым».

— Но он тоже хотел принимать участие в написании (на ограждении. — Прим. TUT.BY). Но поскольку они хотели сделать картинку, кто-то должен снимать, молодой человек снимал. Но мне показалось, он не отказался бы написать.

На уточняющий вопрос гособвинителя свидетель пояснил, что не слышал, о чем говорили обвиняемые, вышесказанное лишь его предположение.

Левков также рассказал, что Софию не стали задерживать сразу после того, как она нанесла надписи на ограждение.

— Она написала и отошла, ее никто не задерживал. Начала танцевать на фоне своей надписи, показывая, что ей все сойдет с рук. Там находилось много людей, она считала, что ей удастся потеряться в толпе, — пояснил свидетель. — После того как люди начали расходиться, мы посмотрели, что там понаписывали. И тогда приняли решение задержать парня. А потом подошла девушка, стала говорить, что это она написала, что нужно ее задержать, а его отпустить.

София уточнила у военнослужащего: если она сама подошла к силовикам и попросила ее задержать, почему он считает, будто она думала, что ей «все сойдет с рук».

— Вы вели себя вызывающе, — указал Левков. — А когда задержали вашего парня, ситуация вышла из-под контроля, и нужно было предпринимать меры, чтобы освободить его. Если бы его не задержали, вы бы продолжили свое движение в другом направлении.

По словам Софии, она принимала участие в акциях, чтобы выразить свою гражданскую позицию по поводу социальной несправедливости — низких зарплат и пенсий в Беларуси. Тихон выражал несогласие с фальсификацией итогов президентских выборов, пояснил он. Молодые люди в суде заявили, что раскаиваются в содеянном.

София и Тихон познакомились в конце августа 2020-го, вместе учились неделю в Брестском колледже сферы обслуживания. После задержания на митинге руководство колледжа, по словам обвиняемых, предложило написать заявление на отчисление. Тихон согласился, София отказалась, в итоге отчислили обоих. Девушка устроилась на работу в ресторан быстрого питания в Минске, парень не успел пойти на работу по вакансии центра занятости, поскольку следователь изменил меру пресечения на заключение под стражу.

6 сентября Тихон решил принять участие в воскресном марше вместе со своей девушкой, специально приехал из Бреста в Минск. По версии следствия, молодые люди узнали из телеграм-канала о проведении акции и приняли в ней активное участие, это повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций. При этом ущерб в обвинении не указан. Гособвинитель Крупицкая зачитала, что Клюкач и Малашевич двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны, тем самым совершили преступление по ч. 1 ст. 342 УК (наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Также Софии и Тихону предъявлено обвинение в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет). В обвинении отмечено, что 6 сентября молодые люди нанесли вульгарные надписи на заградительных щитах, которые принадлежат войсковой части 63 755 и были выставлены у Дворца независимости. Гособвинитель подчеркнула, что действовали обвиняемые с исключительным цинизмом, демонстрировали презрение к нравственным ценностям общества, войсковой части был нанесен ущерб на сумму 103 рубля.

Софии Малашевич, кроме того, предъявлено обвинение в оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок). По версии следствия, в августе она дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью, содержащей негативную оценку его деятельности, демонстрируя социальную нетерпимость к представителям власти и желание представить Лукашенко в унизительном положении в глазах общественности.

Тихон признает вину только в участии в акции 6 сентября, говорит, что надписи на щиты не наносил, на следствии взял вину на себя, чтобы выгородить девушку, — «каждый порядочный человек бы так сделал». София подтверждает в суде, что баллончиком надписи делала именно она, признает вину. 21 января в суде просмотрели видео, снятые на телефон Малашевич, где видно, что баллончиком на щитах пишет только она.

Тихон Клюкач и София Малашевич признаны политическими заключенными .