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В Заславле лошадь провалилась в яму с водой. Спасать ее приезжали из МЧС

21.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Заславле в яму с водой провалилась лощадь. Ее доставали спасатели, сообщает МЧС Минской области.

Сегодня утром на частном подворье в Заславле, что в Минском районе, в яму с водой провалилась лошадь. Хозяева обратились за помощью в МЧС. Спасатели помогли достать животное из воды — для этого использовали специальные веревки и лестницы.

Лошадь не пострадала.

 
 
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В Заславле в яму с водой провалилась лощадь. Ее доставали спасатели, сообщает МЧС Минской области.
 
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