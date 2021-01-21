В Заславле лошадь провалилась в яму с водой. Спасать ее приезжали из МЧС

Источник материала: Tut.by

В Заславле в яму с водой провалилась лощадь. Ее доставали спасатели, сообщает МЧС Минской области.

Сегодня утром на частном подворье в Заславле, что в Минском районе, в яму с водой провалилась лошадь. Хозяева обратились за помощью в МЧС. Спасатели помогли достать животное из воды — для этого использовали специальные веревки и лестницы.

Лошадь не пострадала.