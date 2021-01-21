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В Заславле лошадь провалилась в яму с водой. Спасать ее приезжали из МЧС
21.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Заславле в яму с водой провалилась лощадь. Ее доставали спасатели,
Сегодня утром на частном подворье в Заславле, что в Минском районе, в яму с водой провалилась лошадь. Хозяева обратились за помощью в МЧС. Спасатели помогли достать животное из воды — для этого использовали специальные веревки и лестницы.
Лошадь не пострадала.
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В Заславле в яму с водой провалилась лощадь. Ее доставали спасатели, сообщает МЧС Минской области.
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