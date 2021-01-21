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ДФР КГК проводит проверку в отношении должностных лиц «Офиса по правам людей с инвалидностью»
21.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводит проверку в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью»,
В ведомстве заявили, что проверка связана с вопросами «возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью».
«По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», — сказано в сообщении.
Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация. Учреждение оказывает правовую помощь, консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Офис занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, а также дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью.
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В ведомстве заявили, что проверка связана с вопросами «возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами,...
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