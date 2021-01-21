Могилевчанин отправился на «химию» за рассыпанные саморезы: проколото одно колесо служебной машины КГК

Источник материала: Tut.by

Могилевчанину Сергею Базуку вынесли приговор за хулиганство: он рассыпал саморезы около зданий силовых структур — и это «повлекло прокол одной шины одного из служебных автомобилей». Ему присудили год ограничения свободы («химии»), прокурор просил полтора года лишения свободы. Об этом сообщают правозащитники.





В деле Базука было два эпизода хулиганства — так его действия квалифицировало следствие. Первый касается 26 октября 2020 года, когда 49-летний могилевчанин рано утром рассыпал саморезы на стоянке возле УВД. Второй — 11 ноября: тогда Базук также утром до начала рабочего дня, идя пешком по центру города, высыпал саморезы у ворот Комитета госконтроля, управления по борьбе с организованной преступностью и управления Следственного комитета.

В процессе он пояснял, что своими действиями намеревался повредить шины служебных автомобилей этих структур власти и тем самым выразить протест против насилия силовиков в отношении мирных демонстрантов, не согласных с результатами президентских выборов. Сам Сергей Базук также не согласен с данными результатами, считая, что они завышены в пользу действующего президента и занижены в отношении Светланы Тихановской. Особое его неприятие вызвали действия тогдашнего начальника ГУБОПиКа Николая Карпенкова, разбившего дубинкой стеклянные двери в минском кафе, где прятались мирные демонстранты. Напомним, Лукашенко недавно повысил Карпенкова до замминистра внутренних дел.

Негативное отношение к СК Базук объяснил тем, что ведомство фактически отказывается возбуждать уголовные дела по фактам избиений и убийств граждан, выразивших свой протест против действующей власти. Схожая с СК позиция, по мнению подсудимого, и у МВД.

На вопрос судьи Оксаны Ратниковой, обращался ли подсудимый ранее в данные структуры со своими проблемами, Базук ответил утвердительно, назвав КГК и прокуратуру. При этом он сообщил, что на свои обращения получал лишь пустые отписки.

Сергей Базук утверждает, что мысль разбросать саморезы, которые ему достались в счет зарплаты с предыдущего места работы, у него возникла спонтанно, и никто его к этим действиям не подталкивал.

Вину он признал, заявил, что раскаивается, ущерб, который был нанесен действиями Базука (прокол одной шины одного из служебных автомобилей), возмещен. Потерпевшему, которым выступает сотрудник КГК Костоломов, перечислено 30 рублей, хотя насчитанная сумма ущерба была в 3 раза меньшей.



