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Гродненца приговорили к 3,5 года колонии: суд посчитал, что именно он 9 августа бросал из толпы камни в силовиков

21.01.2021 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненца Сергея Римшу приговорили к 3,5 года колонии. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа и насилии в отношении силовиков, сообщает «Белсат». Также Римша должен выплатить 372 рубля за повреждение милицейского буса.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Напомним, эпизод, по которому было возбуждено уголовное дело, произошел 9 августа. Перед первым судебным заседанием Сергей Гродно мужчину судят за «беспорядки» и «насилие» к милиции">рассказывал TUT.BY, что вечером, примерно в 23.10, он стоял вместе с другими гродненцами напротив драмтеатра.

— Там в тот момент было около 30 человек. Подъехала милицейская «Газель». Кто-то кинул в нее камень или какой-то другой тяжелый предмет — это не установлено до сих пор. Сотрудники выскочили из автомобиля, люди стали разбегаться. И я тоже побежал. «Приняли» меня около драмтеатра. В машине били: по голове, ногам, туловищу. До сегодняшнего дня у меня, например, плохо слышит ухо, проблемы с коленом. Били те люди, которые сейчас проходят потерпевшими по уголовному делу. Сначала привезли в РОВД Ленинского района города. Потом перевезли в ИВС в Щучин, так как мест в Гродно уже не было. Отпустили 18 августа, когда на площадь Ленина стали массово выходить гродненцы и требовать освобождения всех тех, кого забрали в первые дни после президентских выборов. Однако уголовное дело в отношении меня прекращено не было.

По факту избиения Сергей написал заявление в Следственный комитет.


Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

«Белсат» сообщает, что во время процесса шестеро потерпевших силовиков так и не смогли со стопроцентной уверенностью подтвердить, что камни из толпы в них бросал именно Римша.

Судья Юрий Казакевич стал на сторону обвинения — и приговорил Сергея Римшу к 3,5 года колонии.

 
Теги: Гродно
 
 
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Также Сергей Римша должен выплатить 372 рубля за повреждение милицейского буса.
 
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