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Оплата проезда с помощью QR набирает популярность
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГродно преуспевает в цифровизации. В общественном транспорте областного центра продано свыше миллиона смарт-талонов по QR. К миллионной отметке по продаже смарт-билетов приближается и Гомель, на третьем месте Минск. В Гродно только за день покупают через смартфон более 6 тысяч электронных билетов, примерно столько и в Минске. Всего в общественном транспорте столицы продано полмиллиона билетов по QR.
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Гродно преуспевает в цифровизации. В общественном транспорте областного центра продано свыше миллиона смарт-талонов по QR. К миллионной отметке по продаже...
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