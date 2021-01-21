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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ю. Дудкин: США для Украины - абсолютное зло США ведет подготовку беспилотников к возможным военным конфликтам на территории Молдовы и Украины. Об этом пишет портал "Новостной фронт". В сообщении указано:...

США ведет подготовку беспилотников к возможным военным конфликтам на территории Молдовы и Украины. Об этом пишет портал "Новостной фронт". В сообщении указано: американцы перебросили несколько своих ударных беспилотников на базу в румынском городе Кымпия-Турзий. Как сообщается, в случае открытого конфликта у США будет возможность мгновенно воспользоваться заранее припасенным вооружением. Украинские эксперты в свою очередь сходятся в том, что Запад преследует далеко не благие цели.