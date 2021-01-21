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Ю. Дудкин: США для Украины - абсолютное зло

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

США ведет подготовку беспилотников к возможным военным конфликтам на территории Молдовы и Украины. Об этом пишет портал "Новостной фронт". В сообщении указано: американцы перебросили несколько своих ударных беспилотников на базу в румынском городе Кымпия-Турзий. Как сообщается, в случае открытого конфликта у США будет возможность мгновенно воспользоваться заранее припасенным вооружением. Украинские эксперты в свою очередь сходятся в том, что Запад преследует далеко не благие цели. 

Ю. Дудкин: США для Украины - абсолютное зло


Юрий Дудкин, военный и политический эксперт (Украина): "США для Украины - абсолютное зло. США видит в Украине раба.  Речь Байдена это подтверждает".

 
 
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США ведет подготовку беспилотников к возможным военным конфликтам на территории Молдовы и Украины. Об этом пишет портал "Новостной фронт". В сообщении указано:...
 
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