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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Редкое природное явление: ледяной круг на реке в Каменецком районе Удивительное и достаточно редкое явление удалось запечатлеть на реке Лесной в Каменецком районе. Здесь образовался так называемый ледяной круг. Такие природные...

Удивительное и достаточно редкое явление удалось запечатлеть на реке Лесной в Каменецком районе. Здесь образовался так называемый ледяной круг. Такие природные жернова появляются благодаря вихревому течению, возникающему в реке.Словом, зимняя природа завораживает. Правда, уже с сегодняшнего дня на территории Беларуси мороз спадет, так что поаккуратнее на льду.