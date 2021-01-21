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Редкое природное явление: ледяной круг на реке в Каменецком районе
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУдивительное и достаточно редкое явление удалось запечатлеть на реке Лесной в Каменецком районе. Здесь образовался так называемый ледяной круг. Такие природные жернова появляются благодаря вихревому течению, возникающему в реке.
Словом, зимняя природа завораживает. Правда, уже с сегодняшнего дня на территории Беларуси мороз спадет, так что поаккуратнее на льду.
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Удивительное и достаточно редкое явление удалось запечатлеть на реке Лесной в Каменецком районе. Здесь образовался так называемый ледяной круг. Такие природные...
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