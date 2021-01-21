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С. Розенбаум: Тарифные протесты в Украине - последствия Евромайдана
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Украине проходят акции протеста против тарифного геноцида. Так, пенсионер из Киева получил квитанцию за услуги ЖКХ. Согласно платежке мужчина должен заплатить более шести своих пенсий. По его словам, денег на оплату коммунальных услуг ему не хватало и раньше. Люди вынуждены выходить на улицу, чтобы получить бесплатный паек, правда, сделать это из-за морозов получается не всегда. Эксперты и простые украинцы винят во всем события семилетней давности на Майдане.
Сергей Розенбаум, политический эксперт: "Ни одна реформа после Майдана не сработала. Украина у разбитого корыта. Люди поделены на два фронта. Украина потеряла четверть населения".
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В Украине проходят акции протеста против тарифного геноцида. Так, пенсионер из Киева получил квитанцию за услуги ЖКХ. Согласно платежке мужчина должен заплатить...
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