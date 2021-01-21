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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С. Розенбаум: Тарифные протесты в Украине - последствия Евромайдана В Украине проходят акции протеста против тарифного геноцида. Так, пенсионер из Киева получил квитанцию за услуги ЖКХ. Согласно платежке мужчина должен заплатить...

В Украине проходят акции протеста против тарифного геноцида. Так, пенсионер из Киева получил квитанцию за услуги ЖКХ. Согласно платежке мужчина должен заплатить более шести своих пенсий. По его словам, денег на оплату коммунальных услуг ему не хватало и раньше. Люди вынуждены выходить на улицу, чтобы получить бесплатный паек, правда, сделать это из-за морозов получается не всегда. Эксперты и простые украинцы винят во всем события семилетней давности на Майдане.