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Нуждающимся в улучшении жилищных условий планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах
21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом рассказал министр строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович. Такая мера господдержки прописана в программе социально-экономического развития Беларуси на 5 лет. Акцент также на развитии городов-спутников, жизнь в них должна ничем не уступать столичной. Доступность жилья планируют увеличить, наращивая объемы строительства арендных квадратных метров.
И еще о господдержке: семейный капитал может заработать при рождении второго ребенка. Эта мера эффективна. Во многом благодаря ему за пять лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40 %.
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Нуждающимся в улучшении жилищных условий планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах
Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович. Такая мера господдержки прописана в программе социально-экономического...
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