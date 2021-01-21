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Нуждающимся в улучшении жилищных условий планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах

21.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович. Такая мера господдержки прописана в программе социально-экономического развития Беларуси на 5 лет. Акцент также на развитии городов-спутников, жизнь в них должна ничем не уступать столичной. Доступность жилья планируют увеличить, наращивая объемы строительства арендных квадратных метров.

И еще о господдержке: семейный капитал может заработать при рождении второго ребенка. Эта мера эффективна. Во многом благодаря ему за пять лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40 %.

 
 
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Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович. Такая мера господдержки прописана в программе социально-экономического...
 
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