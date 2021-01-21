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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нуждающимся в улучшении жилищных условий планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович. Такая мера господдержки прописана в программе социально-экономического...

Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович. Такая мера господдержки прописана в программе социально-экономического развития Беларуси на 5 лет. Акцент также на развитии городов-спутников, жизнь в них должна ничем не уступать столичной. Доступность жилья планируют увеличить, наращивая объемы строительства арендных квадратных метров.И еще о господдержке: семейный капитал может заработать при рождении второго ребенка. Эта мера эффективна. Во многом благодаря ему за пять лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40 %.